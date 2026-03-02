Menü Kapat
Eğitim
Avatar
Editor
 | Sude Naz Tekbaş

Gerçeğini aratmayan yangın tatbikatı nefes kesti!

Osmangazi'de bulunan Teknik Anadolu Lisesi İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği Bölümü öğrencileri, afetlere karşı farkındalığı artırmak amacıyla okul yerleşkesinde kapsamlı bir tatbikata imza attı. Uygulama gerçeğini aratmadı! Senaryolar hem katılımcılara hem de izleyenlere nefes kesen anlar yaşattı.

Osmangazi Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü ekipleri ile Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği Bölümü öğrencileri, afetlere karşı farkındalığı artırmak amacıyla okul yerleşkesinde kapsamlı bir tatbikata imza attı. Gerçeğini aratmayan senaryolarla gerçekleştirilen uygulama, hem katılımcılar hem de izleyenler heyecan dolu anlar yaşadı.

Gerçeğini aratmayan yangın tatbikatı nefes kesti!

Osmangazi Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü ve Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, afetlere karşı farkındalığı artırmak ve pratik deneyim kazandırmak amacıyla okul yerleşkesinde başarılı bir yangın ve kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi.
Osmangazi Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü ve Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri okulda afet tatbikatı düzenledi.
Tatbikat, afetlere karşı farkındalığı artırmayı ve öğrencilerin teorik bilgilerini pratiğe dökmesini amaçladı.
Gerçekçi yangın ve kurtarma senaryolarıyla arama-kurtarma, yangın söndürme, tahliye ve ilk yardım uygulamaları yapıldı.
Öğrenciler, gerçek afet ortamı deneyimi kazanarak ekip çalışmasının ve doğru iletişimin önemini kavradı.
Tatbikatın, yaklaşık 3.46 gibi kısa bir sürede başarıyla tamamlandığı belirtildi.
Gerçeğini aratmayan yangın tatbikatı nefes kesti!


Afet anında doğru ve hızlı müdahalenin hayati önem taşıdığına dikkat çekilen tatbikatta, muhtemel bir yangın ve kurtarma senaryosu başarıyla canlandırıldı. Osmangazi Belediyesi’nin deneyimli afet ekipleri ile geleceğin itfaiyecileri olan öğrenciler, koordinasyon içinde hareket ederek olaylara profesyonelce müdahale uyguladı. Bunun yanı sıra tatbikat süresince arama-kurtarma, yangın söndürme, tahliye ve ilk yardım uygulamaları birebir sahaya yansıtıldı. Öğrenciler için adeta bir açık hava eğitim alanına dönüşen okul bahçesinde, teorik bilgilerin pratiğe döküldüğü anlar ön plana çıktı. Tatbikat sayesinde öğrenciler, gerçek bir afet ortamında karşılaşabilecekleri zorlukları yakından deneyimlerken, ekip çalışmasının ve doğru iletişimin önemini bir kez daha kavradı.

Gerçeğini aratmayan yangın tatbikatı nefes kesti!

"ÇALIŞMANIN SONUCU SON DERECE BAŞARILI OLDU"

Tatbikatın oldukça verimli geçtiğini belirten Osmangazi Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü Arama Kurtarma ekip üyesi Hakan Buladı, "Arkadaşlarımızın teorik bilgilerini pratikle birleştirmeleri noktasında destek olmak amacıyla Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne geldik. Burada ortak bir çalışma gerçekleştirdik ve çalışmanın sonucu son derece başarılı oldu. Yaklaşık 3.46 gibi kısa bir sürede tamamlanan tatbikatımızda; kapalı alanda kurtarma operasyonu, yangına müdahale çalışması ve gerekli bilgilendirmeler yapılarak tatbikatımızı başarıyla noktaladık. Bu süreçte bizlere destek olan Erkan Başkanımıza çok teşekkür ediyor ve şükranlarımızı sunuyoruz" diye konuştu.

Gerçeğini aratmayan yangın tatbikatı nefes kesti!

"EĞİTİMLERİN TEORİDE KALMAMASI BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR"

Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği Bölümü öğrencilerinden Seren Aktaş ise, "Tatbikatların yapılmasındaki temel amaç, öğrencileri afetlere karşı bilinçlendirmektir. Çünkü muhtemel bir afet anında insanlar panik yaşayabiliyor ve bu panik nedeniyle doğru ve bilinçli hareket edemeyebiliyor. Bu yüzden eğitimlerin yalnızca teoride kalmaması büyük önem taşıyor. Tatbikatın hayata geçirilmesinde emeği geçen Osmangazi Belediye Başkanımız Sayın Erkan Aydın’a, tüm öğretmenlerimize ve okul müdürümüze teşekkür ediyorum" açıklamalarında bulundu.

