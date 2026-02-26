Kırıkkale’de yangın tatbikatı kabusa döndü: 19 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Yahşihan ilçesindeki Bayraktepe İlkokulu'nun bahçesinde, okul yönetimi ile Yahşihan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince öğrenciler için yangın söndürme tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikatta yakılan ateşten çıkan yoğun duman ve yangın söndürme tüpünde bulunan kuru kimyevi toz, rüzgarın etkisiyle öğrencilerin bulunduğu alana yayılırken, 19 öğrenci duman ve tozdan etkilendi. Öğrenciler, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.