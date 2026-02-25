Tuzla'da işçi konteynerinde yangın!

Tuzla Aydınlı Mahallesi İdeser Seramik Fabrikası Yolu üzerinde bulunan bir inşaat alanında bulunan işçi konteynerlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının bir anda büyümesiyle alevler 60'a yakın işçi konteynerine sirayet etti. İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yanan konteynerler havadan görüntülenirken, ekiplerin olay yerindeki söndürme çalışmaları devam ediyor.