Türk Hava Kuvvetleri'ne ait F-16 savaş uçağı Balıkesir'de kaza kırıma uğradı. Gece yarısı uçakla irtibatın kesildiği ve saat 00.56'da düştüğü öğrenildi. Kazada Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat şehit oldu.

Özetle

HABERİN ÖZETİ F-16'nın düşüşüne tanık olan şoför o anları anlattı: "Bütün parçalar önüme fırladı" Balıkesir'de F-16 savaş uçağının kazaya uğraması sonucu bir pilot şehit oldu. Kaza, gece yarısı uçakla irtibatın kesilmesinin ardından saat 00.56'da meydana geldi. Kazada Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat şehit oldu. Gebze'den Balıkesir'e aracı almaya gelen tır şoförü Mehmet Ebinç, kazaya tanık oldu. Ebinç, kazayı başta iki tankerin çarpışması zannettiğini belirtti. Kaza bölgesine jandarma, AFAD ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Gebze'den Balıkesir'de kaza yapan bir aracı almaya gelen Mehmet Ebinç, F-16'nın düşüşüne tanık oldu.

2 TANKER ÇARPIŞTI ZANNETTİK

Başta kaza bölgesinde 2 tane tankerin çarpıştığını zannettiğini söyleyen Ebinç, kaza sırasında yolda seyir halinde olduğunu ve bir anda önüne bütün parçaların serildiğini söyledi.

"ŞEHİDİMİZE ALLAH'TAN RAHMET DİLİYORUM"

4 çocuk babası tır şoförü Mehmet Ebinç, kazayı şu sözlerle anlattı:

"Ben başta 2 tane tankerin çarpışarak infilak ettiğini zannettim. Sonradan uçak kazası olduğunu anladım. Bütün parçalar önüme düştü. Verilmiş sadakam varmış. Allah'tan hiçbir şey olmadı. Benimle beraber kaza anında birkaç tır şoförü arkadaş vardı, durduk, bekledik. Kazanın ardından, jandarma, AFAD, arama kurtarma ekipleri geldi. Çok üzüldük. Şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum."