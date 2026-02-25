Menü Kapat
F-16'nın düşüşüne tanık olan şoför o anları anlattı: "Bütün parçalar önüme fırladı"

Balıkesir'de F-16'nın kaza kırıma uğradığı ve Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat'ın şehit olduğu olaya tanık olan tır şoförü Mehmet Ebinç, o anları anlattı. İlk önce 2 tane tankerin çarpışarak infilak ettiğini zanneden Ebinç, "Sonradan uçak kazası olduğunu anladım. Bütün parçalar önüme düştü" diye konuştu.

Türk 'ne ait F-16 savaş uçağı 'de kaza kırıma uğradı. Gece yarısı uçakla irtibatın kesildiği ve saat 00.56'da düştüğü öğrenildi. Kazada Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat şehit oldu.

F-16'nın düşüşüne tanık olan şoför o anları anlattı: "Bütün parçalar önüme fırladı"

Gebze'den Balıkesir'de kaza yapan bir aracı almaya gelen Mehmet Ebinç, F-16'nın düşüşüne tanık oldu.

F-16'nın düşüşüne tanık olan şoför o anları anlattı: "Bütün parçalar önüme fırladı"

2 TANKER ÇARPIŞTI ZANNETTİK

Başta kaza bölgesinde 2 tane tankerin çarpıştığını zannettiğini söyleyen Ebinç, kaza sırasında yolda seyir halinde olduğunu ve bir anda önüne bütün parçaların serildiğini söyledi.

F-16'nın düşüşüne tanık olan şoför o anları anlattı: "Bütün parçalar önüme fırladı"

"ŞEHİDİMİZE ALLAH'TAN RAHMET DİLİYORUM"

4 çocuk babası tır şoförü Mehmet Ebinç, kazayı şu sözlerle anlattı:

"Ben başta 2 tane tankerin çarpışarak infilak ettiğini zannettim. Sonradan uçak kazası olduğunu anladım. Bütün parçalar önüme düştü. Verilmiş sadakam varmış. Allah'tan hiçbir şey olmadı. Benimle beraber kaza anında birkaç tır şoförü arkadaş vardı, durduk, bekledik. Kazanın ardından, jandarma, AFAD, arama kurtarma ekipleri geldi. Çok üzüldük. Şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum."

ETİKETLER
#balıkesir
#hava kuvvetleri
#Şehit Pilot
#F16 Kazası
#Kaza Tanığı
#Gündem
