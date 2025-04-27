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 | Banu İriç

Tatbikat gerçeği gösterdi: İstanbul depremine hazır mı?

Büyük İstanbul depremine karşı sağlık alarmı… Kentte düzenlenen kapsamlı tatbikatta, olası yıkım senaryosu sahaya taşındı, kritik zafiyetler tespit edildi. Uzmanlardan dikkat çeken mesaj: "Her an kapımızda, hazırlıksız yakalanırsak bedeli ağır olur."

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Tatbikat gerçeği gösterdi: İstanbul depremine hazır mı?
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
27.04.2025
saat ikonu 19:52
|
GÜNCELLEME:
27.04.2025
saat ikonu 19:55

Türkiye, 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin acı tecrübesinin ardından büyük Marmara depremine hazırlık için düğmeye bastı. Olası İstanbul depremine yönelik hazırlanan "İstanbul Sağlık Afet Eylem Planı" kapsamında kent genelinde geniş çaplı bir tatbikat gerçekleştirildi. İki gün süren ve 16 ilden gelen sağlık ekiplerinin katıldığı tatbikatta, afet anında sağlık hizmetlerinin kesintisiz yürütülmesi için senaryo gereği 250 yaralı enkazdan kurtarılarak hastanelere taşındı.

Tatbikat gerçeği gösterdi: İstanbul depremine hazır mı?

“KÂĞIT ÜSTÜNDE GÜZEL, SAHADA EKSİK”

İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner, tatbikat sonunda yaptığı açıklamada çarpıcı uyarılarda bulundu: "Planlarımızı anlattığımızda her şey çok güzel görünüyor. Ama sahada uygulamaya geçtiğimizde eksiklerimizi bir kez daha fark ettik. İstanbul, 16 milyon insanın yaşadığı, sağlık hizmetinin yüzde 40’ının üretildiği bir şehir. Bu şehirde ilk 12 saat içinde tamamen kendi kendine yetebilecek bir çözüm modelini hayata geçirmemiz şart."

Tatbikat gerçeği gösterdi: İstanbul depremine hazır mı?

Güner, asıl meselenin talimat beklemeden refleks hâline gelmiş bir sağlık sistemini kurmak olduğunun altını çizdi. “Hangi il desteğe gelecekse, nerede görev alacağını, hangi hastanenin hangi servisinde çalışacağını ezbere bilerek gelmeli. Deprem olduktan sonra değil, deprem olmadan önce hazır olmalıyız” dedi.

“HER AN OLABİLİR, HAZIRLIKSIZ YAKALANAMAYIZ”

23 Nisan’da Marmara Denizi açıklarında yaşanan 6,2 büyüklüğündeki depremin, tehdidin ne kadar yakın ve gerçek olduğunu hatırlattığını belirten Güner, “Kaderin önüne geçemezsiniz ama almadığınız tedbirin, kurtaramadığınız her canın vebali sizin omzunuzda olur” ifadelerini kullandı.

Tatbikat gerçeği gösterdi: İstanbul depremine hazır mı?

“TATBİKATIN BAŞARISI, EKSİKLERİ GÖRMEKTİR”

Tatbikatın ardından konuşan İstanbul Vali Yardımcısı Mahmut Hersanlıoğlu ise, "Başarılı tatbikat diye bir şey yoktur, tatbikatlar eksiklerin görüldüğü alanlardır" diyerek, İstanbul’un büyüklüğüne dikkat çekti. "Bu şehir sadece bir il değil, Türkiye’nin yarısı. Olası bir depremde ortaya çıkacak tabloyu küçük düşünerek ele alamayız" dedi.

Tatbikatta toplam 1826 sağlık personeli görev aldı. 30 hastane, 10 Aile Sağlığı Merkezi, 7 İlçe Sağlık Müdürlüğü, bir sahra hastanesi ve çok sayıda mobil ekip senaryoya uygun olarak hizmet verdi.

Uzmanlar, özellikle İstanbul gibi mega kentlerde depremden sonra ilk saatlerin hayati olduğunu, bu süreçte sağlık sisteminin çökmeden işlemesinin ancak önceden yapılan planlama ve sahada gerçekçi tatbikatlarla mümkün olabileceğini vurguluyor. Yetkililer ise uyarıyor: "Deprem ne zaman olacak bilmiyoruz, ama hazırlık için zaman daralıyor."

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ETİKETLER
#Marmara Depremi
#sağlık sistemi
#tatbikat
#İstanbul Depremi
#Deprem Hazırlığı
#İstanbul Sağlık Afet Eylem Planı
#Afet Müdahale
#Gündem
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