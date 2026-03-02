Kuzey Marmara Otoyolu yangın! Beton pompası alev alev yandı

Kuzey Marmara Otoyolu’nda beton pompası bilinmeyen bir nedenle alev alev yandı.

Arnavutköy Kuzey Marmara Otoyolu’nda beton pompası bilinmeyen bir nedenle alev alev yanmaya başladı. Kısa sürede alev topuna döndü. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Beton pompası kullanılamaz hale gelirken, yaşanan o anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.