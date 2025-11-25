Menü Kapat
Benim Sayfam
Aktüel
Manchester City-Leverkusen nerede izlenir? Canlı yayın ile izlenebilecek

Manchester City Leverkusen canlı yayın ile ekranlara geliyor. Manchester City Leverkusen maçı hangi kanalda yayınlanacak belli oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi 2025-26 sezonu lig aşamasının 5. haftasında Manchester City, Etihad Stadyumu’nda Bayer Leverkusen’i konuk edecek. Saat 23.00’te başlayacak olan karşılaşma, iki takımın Avrupa arenasındaki ilk resmi randevusu olacak. İşte Manchester City Leverkusen canlı yayın bilgileri…

Manchester City-Leverkusen nerede izlenir? Canlı yayın ile izlenebilecek
UEFA lig aşamasının 5. haftasında ile , Etihad Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. İki takım da Avrupa’daki sıralamasını güçlendirmek için kritik bir mücadeleye çıkıyor.

Manchester City-Leverkusen nerede izlenir? Canlı yayın ile izlenebilecek

MANCHESTER CİTY - LEVERKUSEN NEREDE İZLENİR?

Manchester City ile Bayer Leverkusen arasındaki Şampiyonlar Ligi mücadelesi saat 23.00’te başlayacak. Etihad Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma, Türkiye’de üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Tabii Spor’a üye olan kullanıcılar, platform üzerinden maçı takip edebilecek. Karşılaşmanın Türkiye’de resmi yayın hakkı Tabii Spor’da bulunuyor.

Manchester City-Leverkusen nerede izlenir? Canlı yayın ile izlenebilecek

Mücadeleye dair yayın erişimi yalnızca Tabii Spor aboneliği ile sağlanıyor. Platformun ücretli üyelik sistemi sayesinde Manchester City Bayer Leverkusen karşılaşması kesintisiz ve HD kalitede izlenebiliyor. Tabii Spor’un mobil uygulama ve web sürümü üzerinden seçeneği ayrıca kullanılabiliyor.

Manchester City-Leverkusen nerede izlenir? Canlı yayın ile izlenebilecek

MANCHESTER CİTY LEVERKUSEN HANGİ KANALDA?

Manchester City Bayer Leverkusen karşılaşması Türkiye’de Tabii Spor üzerinden canlı olarak ekranlara gelecek. Şampiyonlar Ligi yayın hakları kapsamında 5. hafta maçlarının yayın programı içinde mücadele resmi olarak Tabii Spor’da yer alıyor. Maçın başlama saati ise 23.00 olarak duyuruldu.

Manchester City-Leverkusen nerede izlenir? Canlı yayın ile izlenebilecek

Avrupa’daki pek çok ülkede farklı yayıncılar karşılaşmayı futbolseverlere ulaştıracak olsa da Türkiye’de resmi ve tek yayıncı Tabii Spor. Platform üzerinden yayın üyelik sistemi ile sunulduğundan, erişim sağlamak için abonelik gerekiyor.

Manchester City-Leverkusen nerede izlenir? Canlı yayın ile izlenebilecek

MANCHESTER CİTY LEVERKUSEN MAÇINI ŞİFRESİZ VEREN YABANCI KANALLAR

Manchester City Bayer Leverkusen maçını bazı ülkelerde şifresiz veya platform üyeliği ile izlemek mümkün. Arjantin’de Fox Sports Argentina, Belçika’da Play Sports 4 ve Brezilya’da HBO Max üzerinden karşılaşmaya erişim sağlanabiliyor. Fildişi Sahili’nde DStv Now ve Fransa’da Canal+ Live 3 mücadeleyi canlı olarak yayınlıyor.

Manchester City Bayer Leverkusen maçını veren kanallar:

  • Arjantin: Fox Sports Argentina
  • Belçika: Play Sports 4
  • Brezilya: HBO Max
  • Fildişi Sahili: DStv Now
  • Fransa: Canal+ Live 3
Manchester City-Leverkusen nerede izlenir? Canlı yayın ile izlenebilecek

MANCHESTER CİTY - LEVERKUSEN MAÇ KADROSU

Manchester City Bayer Leverkusen maçı ilk 11'leri açıklandı:

Manchester City 11'i: Trafford, Khusanov, Stones, Ake, Ait-Nouri, Lewis, Nico, Reijnders, Bobb, Savinho, Marmoush

Bayer Leverkusen 11'i: Flekken, Quansah, Badé, Belocian, Kofane, Maza, Aleix García, Grimaldo, Tillman, Schick, Poku.

MANCHESTER CİTY - LEVERKUSEN PUAN DURUMLARI

Manchester City, Şampiyonlar Ligi’nde bu sezon çıktığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. 10 puanla 36 takımlı lig formatında 4. sırada yer alan İngiliz temsilcisi, üst sıralardaki konumunu koruyor. Ligde Napoli, Villarreal ve Borussia Dortmund maçlarından galibiyet, Monaco karşılaşmasından ise beraberlik çıkardılar.

Manchester City-Leverkusen nerede izlenir? Canlı yayın ile izlenebilecek

Bayer Leverkusen ise lig aşamasında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucunda elde ettiği 5 puanla 21. sırada bulunuyor. Benfica’ya karşı 1-0 kazanarak sezonun ilk galibiyetini alan Alman temsilcisi, Kopenhag ve PSV ile berabere kaldı ve PSG’ye mağlup oldu. Play-off hattında yer alabilmek için kritik bir mücadele verecekler.

Manchester City-Leverkusen nerede izlenir? Canlı yayın ile izlenebilecek

MANCHESTER CİTY LEVERKUSEN MAÇINI NEREDEN, NASIL İZLEYEBİLİRİM?

Karşılaşma Türkiye’de yalnızca Tabii Spor üzerinden yayınlanacak. Platforma üye olan futbolseverler, uygulama ve web sitesi aracılığıyla maçı canlı takip edebilecek. Yayın, HD kalite seçeneğiyle sunuluyor.

Manchester City-Leverkusen nerede izlenir? Canlı yayın ile izlenebilecek

Tabii Spor üyeliği ücretli bir sistem ile işliyor. Bu nedenle Manchester City Bayer Leverkusen maçını izleyebilmek için abonelik oluşturmak gerekiyor. Üyeliğini tamamlayan kullanıcılar platformda yer alan canlı yayın kategorisinden karşılaşmaya erişim sağlayabiliyor.

Manchester City-Leverkusen nerede izlenir? Canlı yayın ile izlenebilecek

MANCHESTER CİTY - LEVERKUSEN İSTATİSTİKLERİ

Manchester City’nin Şampiyonlar Ligi’nde evindeki güçlü performansı dikkat çekiyor. İngiliz temsilcisi, Etihad Stadyumu’nda çıktığı son 23 Avrupa maçında yenilmedi. Bu süreçte 20 galibiyet elde eden City, son 7 iç saha maçında da en az iki gol attı. Alman ekiplerine karşı Etihad’da oynadıkları son 13 maçın tamamını kazandılar ve bu karşılaşmalarda 49 gol atıp 13 gol yediler.

Bayer Leverkusen ise İngiliz takımlarına karşı deplasmanda zorlanan ekipler arasında bulunuyor. Avrupa arenasında İngiltere’de oynadıkları son 10 maçın 8’inde sahadan mağlubiyetle ayrıldılar. Bunun yanında kadrodaki eksikler de Leverkusen’i etkiliyor. Robert Andrich ve Edmond Tapsoba cezalı, Jonas Hofmann, Exequiel Palacios ve Alejo Sarco Şampiyonlar Ligi kadrosunda yer almıyor. Grimaldo ve Lucas Vázquez kas problemi yaşıyor ve Equi Fernández sakatlıktan yeni dönüyor.

#manchester city
#şampiyonlar ligi
#avrupa futbol şampiyonası
#bayer leverkusen
#canlı yayın
#Tabii Spor
#Aktüel
