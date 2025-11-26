Akaryakıt istasyonunda korku dolu anlar! Şarjdaki araç alev aldı

Esenyurt, E-5 karayolu yan yolda elektrikli araçta yangın çıktı. Şarja bağlı araç büyük bir patlamayla alev aldı. Çevredekiler ses ve alev sonrası panik oldu.

DAKİKALAR İÇİNDE KÜL OLDU

Büyükçekmece yönünde saat 22.00 sıralarında yaşanan olayda şarja takılı olan araç tespit edilemeyen bir sebepten patladı. Araç dakikalar içinde hurdaya dönüştü. Bölgede korku dolu anlar yaşanırken polis ve itfaiye ekipleri çağrıldı. Hızlıca yapılan tüm müdahalelere rağmen araç tamamen yandı. Öte yandan aracın alevli yandığı anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

"BENZİNLİK OLUNCA ENDİŞELENDİK"



Oğuzhan Yıldız isimli vatandaş, "Ben yan binada çalışıyorum. İşten çıktım, adımımı attım, büyük bir patlama sesi geldi. Endişelendik. Büyük bir alev gördüm. Benzinlik olunca endişelendik, benzinlikte mi bir şey oldu diye. Araba kendi kendine patlamış galiba, itfaiye çabuk geldi hemen söndürdüler. Elektrikli arabaymış, sanırım bataryadan bir sıkıntı çıkmış" dedi.