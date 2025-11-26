Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

Sahte bungalov ilanıyla büyük vurgun: 23 şüpheli tutuklandı

Kocaeli'de internet üzerinden bungalov ev kiralama vaadiyle sahte ilan vererek vatandaşları dolandıran şebeke çökertildi. MASAK raporlarına göre dolandırıcıların toplam işlem hacmi 1 milyar 175 milyon lira olarak belirlendi. Soruşturma kapsamında 23 şüpheli tutuklandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
26.11.2025
saat ikonu 01:24
|
GÜNCELLEME:
26.11.2025
saat ikonu 01:24

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Büro Amirliği, son aylarda vatandaşların bungalov ev kiralamak için internet ve sosyal medya platformları üzerinden ulaştıkları şüphelilere para göndermeleri üzerine dolandırıcılık olaylarının artmasıyla kapsamlı bir çalışma başlattı.

Yürütülen projeli dosyada, 15 ayrı olayda toplam 1 milyon 482 bin TL’lik dolandırıcılık gerçekleştirildiği belirlendi. MASAK verilerine göre, şüphelilerin hesaplarında 1 milyar 175 milyon 970 bin 106 TL işlem hacmi bulunduğu tespit edildi.

11 İLDE ORGANİZE OLMUŞLAR

Çalışmalarda 24 şüpheli şahıs açık kimlikleriyle birlikte deşifre edildi. Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, şüphelilerin İstanbul, Hatay, Osmaniye, Adana, Antalya, Mersin, Şanlıurfa, Hakkari, Sinop ve Muş illerinde birlikte hareket ettikleri belirlendi.

ÇOK SAYIDA ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Operasyon öncesinde 3 şüpheli ara yakalamayla tutuklandı. Soruşturmanın devamında, 22 Kasım 2025’te 50 ekip ve 100 personelin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenlenerek 21 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan 21 kişiden 3’ü bulundukları illerde SEGBİS aracılığıyla adliyeye çıkarılırken, 18 şüpheli Asayiş Şube ekiplerince Gebze Adliyesine sevk edildi. Yapılan işlemlerin ardından 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 20 şüpheli ise tutuklandı.

Planlı operasyon kapsamında 24 şüphelinin tamamı yakalanırken, toplamda 23 kişinin tutuklandığı, 1 kişinin ise adli kontrol uygulandığı bildirildi.

ETİKETLER
#dolandırıcılık
#Sosyal Medya Dolandırıcılığı
#Internet Dolandılığı
#Bungalov Kiralama
#Kocaeli Emniyet Müdürlüğü
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.