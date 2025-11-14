Menü Kapat
TGRT Haber
Yaşam
Bungalov ilanlarıyla vurgun yaptılar! Vatandaşları böyle tuzağa düşürdüler

Kocaeli merkezli 11 ilde düzenlenen operasyonda internet üzerinden sahte bungalov kiralama ilanıyla vatandaşları tuzağa düşüren çete çökertildi. Şebekeye yönelik düzenlenen operasyonda 37 şüpheli yakalandı. Çetenin hesaplarından 35 milyonluk hareket tespit edildi.

Kocaeli Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kocaeli Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 11 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonla sahte bungalov şebekesini çökertti.

Bungalov ilanlarıyla vurgun yaptılar! Vatandaşları böyle tuzağa düşürdüler

HESAPLARINDA 35 MİLYONLUK HAREKET TESPİT EDİLDİ

Şüphelilerin, internet üzerinden sahte hesaplar açarak "bungalov kiralama" vaadinde bulunduğu, kendilerini arayan vatandaşlara IBAN vererek para topladığı belirlendi. Ayrıca, şüphelilerin banka hesaplarında 35 milyon TL'lik hareketlilik tespit edildi.

Bungalov ilanlarıyla vurgun yaptılar! Vatandaşları böyle tuzağa düşürdüler

37 DOLANDIRCI YAKALANDI

43 kişinin mağdur olduğu olayda, 11 Kasım'da Kocaeli merkezli olmak üzere Adana, Osmaniye, Kayseri, Diyarbakır, Van, Sivas, Aydın, İzmir, Ankara ve Artvin illerinde eş zamanlı düzenlendi. Operasyonda 37 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şebeke üyesi olduğu tespit edilen 2 şüphelinin ise operasyon öncesi başka suçlardan yakalanarak cezaevine girdiği anlaşıldı.

Bungalov ilanlarıyla vurgun yaptılar! Vatandaşları böyle tuzağa düşürdüler

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 43 cep telefonu, 5 laptop, 3 bilgisayar kasası, 8 HDD (sabit disk) ve 2 tablet ele geçirildi. Şüpheliler, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bungalov ilanlarıyla vurgun yaptılar! Vatandaşları böyle tuzağa düşürdüler
