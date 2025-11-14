Bungalov ilanlarıyla vurgun yaptılar! Vatandaşları böyle tuzağa düşürdüler

Kocaeli Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 11 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonla sahte bungalov şebekesini çökertti.

HESAPLARINDA 35 MİLYONLUK HAREKET TESPİT EDİLDİ

Şüphelilerin, internet üzerinden sahte hesaplar açarak "bungalov kiralama" vaadinde bulunduğu, kendilerini arayan vatandaşlara IBAN vererek para topladığı belirlendi. Ayrıca, şüphelilerin banka hesaplarında 35 milyon TL'lik hareketlilik tespit edildi.

37 DOLANDIRCI YAKALANDI

43 kişinin mağdur olduğu olayda, 11 Kasım'da Kocaeli merkezli olmak üzere Adana, Osmaniye, Kayseri, Diyarbakır, Van, Sivas, Aydın, İzmir, Ankara ve Artvin illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 37 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şebeke üyesi olduğu tespit edilen 2 şüphelinin ise operasyon öncesi başka suçlardan yakalanarak cezaevine girdiği anlaşıldı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 43 cep telefonu, 5 laptop, 3 bilgisayar kasası, 8 HDD (sabit disk) ve 2 tablet ele geçirildi. Şüpheliler, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.