Napoli Karabağ maç skoru kaç kaç? Karabağ İtalyanlara takıldı

Şampiyonlar Ligi'nde İtalyan takımı Napoli ile Azerbaycan temsilcisi Karabağ kozlarını paylaştı.
Karabağ, ikinci devrede 7 dakika içinde yediği goller sonrasında Napoli'ye deplasmanda 2-0 yenik düştü.
İtalyan temsilcisi Napoli'ye galibiyeti getiren golleri 65. dakikada Scott McTominay ve 72. dakikada Marko Jankovic (kendi kalesine) attı.
Napoli’de 56. dakikada Rasmus Höjlund penaltıdan faydalanamadı.
Bu galibiyetle birlikte Napoli puanını 7’ye çıkardı.
İkinci kez kaybeden Karabağ ise 7 puanda sabit kaldı.
Şampiyonlar Ligi'nde bir sonraki haftada Napoli, Benfica’ya konuk olacak.
Karabağ ise Ajax’ı misafir edecek.