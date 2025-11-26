Erzincan'da aile dehşeti! Baba ile oğlu evde ölü bulundu

Kategoriler
Erzincan'da Fatih Mahallesi 716. Sokak'ta yaşayan baba ve oğlundan haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bunun üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Eve giren ekipler içeride korkunç bir manzarayla karşılaştı. Yasin Karakoç (34) yatakta, babası Reşit Karakoç (67) ise avluda silahla vurulmuş halde ölü olarak bulundu.
Polis ekipleri bölgeye güvenlik şeridi çekerek vatandaşları olay yerinden uzaklaştırdı.
Olay yeri inceleme ekipleri ile cumhuriyet savcısı evde incelemelerde bulundu. Yapılan ilk incelemede baba Reşit Karakoç'un oğlunu vurduktan sonra kendi yaşamına son verdiği üzerine duruluyor.
Polis ekipleri olay yerinde inceleme yürütürken cenazeler otopsi için hastane morguna kaldırıldı.