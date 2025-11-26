Erzincan'da aile dehşeti! Baba ile oğlu evde ölü bulundu

Erzincan'da Fatih Mahallesi 716. Sokak'ta yaşayan baba ve oğlundan haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bunun üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

BABA İLE OĞLU ÖLÜ BULUNDU

Eve giren ekipler içeride korkunç bir manzarayla karşılaştı. Yasin Karakoç (34) yatakta, babası Reşit Karakoç (67) ise avluda silahla vurulmuş halde ölü olarak bulundu.

ÇEVREDE GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ

Polis ekipleri bölgeye güvenlik şeridi çekerek vatandaşları olay yerinden uzaklaştırdı.

ÖNCE OĞLUNU, SONRA KENDİNİ VURDU

Olay yeri inceleme ekipleri ile cumhuriyet savcısı evde incelemelerde bulundu. Yapılan ilk incelemede baba Reşit Karakoç'un oğlunu vurduktan sonra kendi yaşamına son verdiği üzerine duruluyor.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yürütürken cenazeler otopsi için hastane morguna kaldırıldı.