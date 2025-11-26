Kız kardeşine şaka yapmak istedi, gözaltına alındı

Aydın'ın Efeler ilçesinde 20 yaşındaki M.Ö., bir arkadaşıyla birlikte kafede oturan kız kardeşinin yanına geldi. Bir anda yanında getirdiği kurusıkı tabancayı çıkaran M.Ö., silahı kız kardeşinin kafasına dayayarak şaka yapmak istedi. Başına silah dayanan genç kız kısa süreli şaşkınlık yaşarken, o anlar kafenin güvenlik kamerasına yansıdı. Vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen emniyet ekipleri, kısa sürede M.Ö. ve kız kardeşini gözaltına aldı. İfadesi alınmak üzere adliyeye sevk edilen M.Ö. ve kız kardeşinin savcılık ifadesinde şakalaştıklarını söyledikleri öğrenildi.