Euro kritik seviyeye yükseldi! İşte 26 Kasım 2025 güncel döviz kurları

Yatırımcılar, iş insanları ve vatandaşlar, altın ve döviz kurundaki değişimleri yakından takip ediyor. İç ve dış piyasaya hakim olmak isteyen vatandaşlar "1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?" sorularının cevabını araştırıyor. Peki, dolar - Euro fiyatları bugün kaç lira oldu? Güncel dolar fiyatları ne? İşte 26 Kasım 2025 Çarşamba güncel döviz kuru...
Alış (TL): 42,4419
Satış (TL): 42,4886
Alış (TL): 49,1753
Satış (TL): 49,2299