Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Otomobil
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Tesla'dan sürücülere 2 ayda üçüncü zam: Bu fiyatlar elektrikli araba sevgisini bitirir!

Tesla, Türkiye'deki Supercharger istasyonlarında şarj ücretlerine iki ayda üçüncü kez zam yaptı. Fiyat artışı hem Tesla sahiplerini hem de Supercharger'lar ile araçlarını şarj etmek isteyen diğer markaların kullanıcılarını etkiledi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Tesla'dan sürücülere 2 ayda üçüncü zam: Bu fiyatlar elektrikli araba sevgisini bitirir!
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
08.09.2025
saat ikonu 11:23
|
GÜNCELLEME:
08.09.2025
saat ikonu 11:23

Elektrikli otomobil sektörünün devlerinden , Türkiye'deki Supercharger istasyonlarında şarj ücretlerine yeni bir yaptı. 8 Eylül itibarıyla yürürlüğe giren fiyat artışıyla birlikte son iki ay içinde fiyatlar üçüncü kez yükselmiş oldu. Daha önce 25 Temmuz ve 8 Ağustos tarihlerinde de benzer fiyat artışları yaşanmıştı.

ZAMDAN EN ÇOK TESLA DIŞI ARAÇ SAHİPLERİ ETKİLENDİ

Donanım Haber'in aktardığına göre, yeni zamla birlikte Tesla marka araç sahipleri için kWh başına ücret, yüzde 4,7'lik zamla 8,50 TL'den 8,90 TL'ye yükseldi. Zamdan en çok etkilenenler diğer marka elektrikli araç kullanıcıları oldu. Tesla Supercharger istasyonlarını kullanan sürücüler için fiyat, yüzde 18'lik artışla 10,60 TL'den 12,50 TL'ye çıktı.

Tesla'dan sürücülere 2 ayda üçüncü zam: Bu fiyatlar elektrikli araba sevgisini bitirir!

TESLA SUPERCHARGER GÜNCEL ŞARJ ÜCRETLERİ (8 EYLÜL 2025)

  • Tesla sahipleri için: kWh başına 8,90 TL
  • Diğer araç sahipleri için: kWh başına 12,50 TL
  • Şarjsız bekleme ücreti: Dakika başına 20 TL
Tesla'dan sürücülere 2 ayda üçüncü zam: Bu fiyatlar elektrikli araba sevgisini bitirir!

TESLA SUPERCHARGER ŞARJ ÜCRETLERİ (8 AĞUSTOS 2025)

  • Tesla sahipleri için: kWh başına 8,50 TL
  • Diğer araç sahipleri için: kWh başına 10,60 TL
  • Şarjsız bekleme ücreti: Dakika başına 20 TL
Tesla'dan sürücülere 2 ayda üçüncü zam: Bu fiyatlar elektrikli araba sevgisini bitirir!
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Tamamen elektrikli Mercedes GLC tanıtıldı: Dev ızgarası dikkat çekti
Dacia'dan sınırları aşan LPG'li hibrit! İnanılmaz menzil
ETİKETLER
#zam
#tesla
#elektrikli araçlar
#Supercharger
#Şarj Ücreti
#Otomobil
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.