Tesla'dan sürücülere 2 ayda üçüncü zam: Bu fiyatlar elektrikli araba sevgisini bitirir!

İstanbul
Elektrikli otomobil sektörünün devlerinden Tesla, Türkiye'deki Supercharger istasyonlarında şarj ücretlerine yeni bir zam yaptı. 8 Eylül itibarıyla yürürlüğe giren fiyat artışıyla birlikte son iki ay içinde fiyatlar üçüncü kez yükselmiş oldu. Daha önce 25 Temmuz ve 8 Ağustos tarihlerinde de benzer fiyat artışları yaşanmıştı.
Donanım Haber'in aktardığına göre, yeni zamla birlikte Tesla marka araç sahipleri için kWh başına ücret, yüzde 4,7'lik zamla 8,50 TL'den 8,90 TL'ye yükseldi. Zamdan en çok etkilenenler diğer marka elektrikli araç kullanıcıları oldu. Tesla Supercharger istasyonlarını kullanan sürücüler için fiyat, yüzde 18'lik artışla 10,60 TL'den 12,50 TL'ye çıktı.