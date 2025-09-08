Tesla'dan sürücülere 2 ayda üçüncü zam: Bu fiyatlar elektrikli araba sevgisini bitirir!

Elektrikli otomobil sektörünün devlerinden Tesla, Türkiye'deki Supercharger istasyonlarında şarj ücretlerine yeni bir zam yaptı. 8 Eylül itibarıyla yürürlüğe giren fiyat artışıyla birlikte son iki ay içinde fiyatlar üçüncü kez yükselmiş oldu. Daha önce 25 Temmuz ve 8 Ağustos tarihlerinde de benzer fiyat artışları yaşanmıştı.

ZAMDAN EN ÇOK TESLA DIŞI ARAÇ SAHİPLERİ ETKİLENDİ

Donanım Haber'in aktardığına göre, yeni zamla birlikte Tesla marka araç sahipleri için kWh başına ücret, yüzde 4,7'lik zamla 8,50 TL'den 8,90 TL'ye yükseldi. Zamdan en çok etkilenenler diğer marka elektrikli araç kullanıcıları oldu. Tesla Supercharger istasyonlarını kullanan sürücüler için fiyat, yüzde 18'lik artışla 10,60 TL'den 12,50 TL'ye çıktı.

TESLA SUPERCHARGER GÜNCEL ŞARJ ÜCRETLERİ (8 EYLÜL 2025)

Tesla sahipleri için: kWh başına 8,90 TL

Diğer araç sahipleri için: kWh başına 12,50 TL

Şarjsız bekleme ücreti: Dakika başına 20 TL

TESLA SUPERCHARGER ŞARJ ÜCRETLERİ (8 AĞUSTOS 2025)