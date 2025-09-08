Dacia'dan sınırları aşan LPG'li hibrit! İnanılmaz menzil

Sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) -diğer adıyla LPG- ile çalışan otomobiller, dünya genelinde oldukça sınırlı bir segment. Ancak CO₂ emisyonları ve bakım maliyetleri açısından tasarruf potansiyeli göz önüne alındığında, bu durum biraz şaşırtıcı. Renault çatısı altındaki Rumen otomotiv üreticisi Dacia şimdilik düşük popülaritesine rağmen LPG destekli hibrit modeli Bigster Mild Hybrid-G 140'ı piyasaya sürdü

1450 KM MENZİL VAADİ

Model yelpazesindeki büyük SUV, Dacia'nın teknolojisini yeni bir seviyeye taşıyor. İlk kez, hem sıvılaştırılmış petrol gazı hem de benzinle çalışan içten yanmalı motoru, 48 voltluk hafif hibrit sistemle birleştiriyor. Yakıt türleri arasında geçiş, her zaman olduğu gibi, gösterge panelindeki bir düğmeyle mümkün oluyor. Aracın en büyük iddiası ise tek dolumla 1450 kilometre yol kat edebilmesi.

TÜRKİYE'DE TUTAR MI?

Dacia Bigster Mild Hybrid-G 140, şimdilik Türkiye'de satışta değil. Ancak otomobilin 2026 yılı itibarıyla Türk kullanıcıların da beğenisine sunulması bekleniyor. LPG'li araçların büyük rağbet gördüğü Türkiye'de bu teknolojiyi hibrit sistemle birleştiren Bigster'in nasıl bir satış performansı yakalayacağı ise şimdiden merak konusu.