Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Otomobil
Avatar
Editor
 | Suat Vilgen

Dacia'dan sınırları aşan LPG'li hibrit! İnanılmaz menzil

Dacia, büyük SUV modeli için yeni bir motor seçeneği sunuyor. Bigster, sıvılaştırılmış doğal gaz (LPG) tahrik sistemini ilk kez hafif hibrit teknolojisiyle bir araya getiriyor ve devasa bir menzil sunuyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Dacia'dan sınırları aşan LPG'li hibrit! İnanılmaz menzil
KAYNAK:
Suat Vilgen
|
GİRİŞ:
08.09.2025
saat ikonu 10:08
|
GÜNCELLEME:
08.09.2025
saat ikonu 10:08

Sıvılaştırılmış petrol gazı () -diğer adıyla LPG- ile çalışan otomobiller, dünya genelinde oldukça sınırlı bir segment. Ancak CO₂ emisyonları ve bakım maliyetleri açısından tasarruf potansiyeli göz önüne alındığında, bu durum biraz şaşırtıcı. Renault çatısı altındaki Rumen otomotiv üreticisi şimdilik düşük popülaritesine rağmen LPG destekli hibrit modeli Bigster Mild Hybrid-G 140'ı piyasaya sürdü

Dacia'dan sınırları aşan LPG'li hibrit! İnanılmaz menzil

1450 KM MENZİL VAADİ

Model yelpazesindeki büyük , Dacia'nın teknolojisini yeni bir seviyeye taşıyor. İlk kez, hem sıvılaştırılmış petrol gazı hem de benzinle çalışan içten yanmalı motoru, 48 voltluk hafif hibrit sistemle birleştiriyor. Yakıt türleri arasında geçiş, her zaman olduğu gibi, gösterge panelindeki bir düğmeyle mümkün oluyor. Aracın en büyük iddiası ise tek dolumla 1450 kilometre yol kat edebilmesi.

Dacia'dan sınırları aşan LPG'li hibrit! İnanılmaz menzil

TÜRKİYE'DE TUTAR MI?

Dacia Bigster Mild Hybrid-G 140, şimdilik Türkiye'de satışta değil. Ancak otomobilin 2026 yılı itibarıyla Türk kullanıcıların da beğenisine sunulması bekleniyor. LPG'li araçların büyük rağbet gördüğü Türkiye'de bu teknolojiyi hibrit sistemle birleştiren Bigster'in nasıl bir satış performansı yakalayacağı ise şimdiden merak konusu.

Dacia'dan sınırları aşan LPG'li hibrit! İnanılmaz menzil
ETİKETLER
#Otomobil
#suv
#lpg
#lpg
#hibrit araç
#hibrit araç
#dacia
#Yakıt Tasarrufu
#Hibrit Otomobil
#dacia bigster
#hibrit suv
#Dacia Bigster
#Otomobil
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.