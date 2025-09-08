Tamamen elektrikli Mercedes GLC tanıtıldı: Dev ızgarası dikkat çekti

Mercedes-Benz yepyeni GLC EQ Technology modelini resmen tanıttı. Önünde yeni panjur tasarımı dikkat çeken lüks SUV, devasa Hyperscreen ekranıyla birlikte karşımıza çıkıyor. Tamamen elektrikli model 2026'nın ilk yarısında Mercedes serisine katılacak ve EQC'nin yerisini alacak.

Carscoops'un haberine göre görsel olarak, yeni EQ Teknolojili GLC mevcut içten yanmalı motorlu GLC ile benzer oranlara ve tanıdık bir şekle sahip. Ancak ön ve arka kısımları tamamen yeni. Tasarımın en çarpıcı unsuru: 942 adet arkadan aydınlatmalı noktaya sahip, yeniden yorumlanmış Mercedes ızgarası.

Tamamen yeni ve yıldız şeklinde LED gündüz farları mevcut. Bu tasarım unsuru tüm Mercedes serisinde bir imza haline gelecek. Arka kısımda da benzer yıldız şeklinde LED farlar ve iki parçalı tavan spoyleri dahil olmak üzere birçok yenilik bulunuyor.

TEKNOLOJİ ODAKLI LÜKS KABİN

Mercedes uzun zamandır piyasadaki en iyi iç mekanlardan bazılarını üretiyor ve elektrikli çağ için GLC'nin kabinini modernize etmiş durumda. Yeni kesintisiz MBUX Hyperscreen ile teknoloji odaklı tasarım ön plana çıkıyor. Ekran 39.1 inç genişliğinde ve gösterge panelinin tüm genişliği boyunca uzanıyor.

Büyük ekranın yanlarında dairesel havalandırma delikleri yer alırken, altında iki adet dikdörtgen havalandırma deliği bulunuyor. Ayrıca konsolda iki adet bardak tutucu ve iki kablosuz telefon şarj cihazı yer alıyor.

Gelelim teknik özelliklere. Elektrikli GLC'nin dingil mesafesi, içten yanmalı modelden 8 cm daha uzun olan 2.972 mm'ye uzanıyor. Bu sayede ön ve arka koltuklarda bacak ve baş mesafesi artırılıyor. Arkada 570 litre bagaj alanı ve önde 128 litrelik bir ön bagaj bulunuyor. Otomobilin tüm versiyonları aynı 94 kWh lityum-iyon batarya paketini kullanıyor.

Mercedes, serinin ikiz motorlu bir sistemle 483 beygir güç sunan amiral gemisi GLC 400 4MATIC versiyonuyla piyasaya sürüleceğini, ancak bunu dört farklı versiyonun takip edeceğini doğruladı. Performans süreleri henüz açıklanmamış olsa da, Mercedes WLTP döngüsüne göre tek bir şarjla 713 km'ye kadar gidebileceğini söylüyor.

Yeni nesil batarya paketi sayesinde GLC, 330 kW'a kadar DC şarj hızlarını destekliyor ve sadece 10 dakikada 300 km'lik menzil ekleyebiliyor.

Alıcılar, yeni GLC'yi S-Serisi'ndeki Airmatic havalı süspansiyonuyla sipariş edebilecek. Arka aks yönlendirmesi ve akıllı süspansiyon kontrolü ile birlikte gelen sistem, konforu önemli ölçüde artırmayı hedefliyor.

Süspansiyon ayrıca Google Maps verilerini kullanarak aracın mümkün olduğunca uzun süre en düşük ayarda kalmasını sağlıyor ve böylece verimliliği artırıyor. Örneğin otoyolda ilerlerken yol çalışmaları nedeniyle yavaşlamak zorunda kalırsanız, GLC alçaltılmış konumunda kalırken, hıza duyarlı hava süspansiyonu kullanan diğer araçlar genellikle daha düşük hızlarda yükselir.

Mercedes-Benz, önemli ölçüde geliştirilmiş fren rejenerasyon sistemiyle de övünüyor. Dört farklı geri kazanım seviyesi mevcut ve en yüksek ayar 300 kW'a kadar rejenerasyon sağlıyor.

MERCEDES GLC EQ TECHNOLOGY FİYATI

Pazara özel fiyatlandırma detayları daha sonra açıklanacak.