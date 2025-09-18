TOGG navigasyon uygulaması Gez'i güncelledi: Sürücülere yeni özellikler

TOGG, mobil ekosistemi Trumore üzerinden erişilebilen navigasyon uygulaması Gez’in yeni özelliklerini duyurdu. V9.0.2 sürümüyle birlikte kullanıcı arayüzü güncellenirken, sürücülere pratik kolaylık sağlayacak işlevler de devreye alındı.

TOGG, 'GEZ' UYGULAMASINI GÜNCELLEDİ

TOGG Team’in X’te paylaştığı bilgilere göre, Gez kullanıcıları artık Çevresel Uyarı Sistemi (EWAS) ile sis algılama uyarıları alabilecek ve hava kalitesi bilgileriyle yolculuklarını daha bilinçli planlayabilecek. Hedef şarj durumu (SoC) hesaplamaları da artık daha doğru sonuçlar veriyor.

Alternatif rota önerilerini kolayca değerlendirmeyi sağlayan "Rota Değiştir" kartı yenilenirken, "Hız Kamerasını Göster" ve "Hız Limitlerini Göster" işlevleri varsayılan olarak aktif olacak. Yeni güncelleme, Trumore uygulaması üzerinden kullanıma açıldı.

TOGG geçtiğimiz günlerde T10F sedan modelini tanıtmıştı. T10F fiyat listesi 1 milyon 860 bin TL'den başlayıp, kullanıcının tercih edeceği paketlere göre 2 milyon TL tutarını aşabiliyor.