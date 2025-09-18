Menü Kapat
 | Ömer Faruk Dogan

TOGG navigasyon uygulaması Gez'i güncelledi: Sürücülere yeni özellikler

TOGG, mobil navigasyon uygulaması Gez’i V9.0.2 sürümüyle güncelledi. Yeni versiyonla sürücüler, sis algılama uyarıları ve hava kalitesi bilgileri gibi özelliklerle daha güvenli yolculuklar yapabilecek.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
18.09.2025
saat ikonu 16:57
|
GÜNCELLEME:
18.09.2025
saat ikonu 16:57

TOGG, mobil ekosistemi Trumore üzerinden erişilebilen navigasyon uygulaması Gez’in yeni özelliklerini duyurdu. V9.0.2 sürümüyle birlikte kullanıcı arayüzü güncellenirken, sürücülere pratik kolaylık sağlayacak işlevler de devreye alındı.

TOGG, 'GEZ' UYGULAMASINI GÜNCELLEDİ

Team’in X’te paylaştığı bilgilere göre, Gez kullanıcıları artık Çevresel Uyarı Sistemi (EWAS) ile sis algılama uyarıları alabilecek ve bilgileriyle yolculuklarını daha bilinçli planlayabilecek. Hedef şarj durumu (SoC) hesaplamaları da artık daha doğru sonuçlar veriyor.

TOGG navigasyon uygulaması Gez'i güncelledi: Sürücülere yeni özellikler

Alternatif rota önerilerini kolayca değerlendirmeyi sağlayan "Rota Değiştir" kartı yenilenirken, "Hız Kamerasını Göster" ve "Hız Limitlerini Göster" işlevleri varsayılan olarak aktif olacak. Yeni güncelleme, Trumore uygulaması üzerinden kullanıma açıldı.

TOGG navigasyon uygulaması Gez'i güncelledi: Sürücülere yeni özellikler

TOGG geçtiğimiz günlerde T10F sedan modelini tanıtmıştı. T10F fiyat listesi 1 milyon 860 bin TL'den başlayıp, kullanıcının tercih edeceği paketlere göre 2 milyon TL tutarını aşabiliyor.

TOGG navigasyon uygulaması Gez'i güncelledi: Sürücülere yeni özellikler
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
TOGG sedan modeli TEKNOFEST'te! T10F'e vatandaşlardan yoğun ilgi
TOGG T10F sedan modelinin nasıl üretildiğini gösteren video paylaşıldı
ETİKETLER
#togg
#hava kalitesi
#Gez Uygulaması
#Navigasyon
#Çevresel Uyarı
#Sis Algılama
#Alternatif Rota
#Otomobil
