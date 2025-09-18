TOGG sedan modeli TEKNOFEST'te! T10F'e vatandaşlardan yoğun ilgi

TOGG'un yeni elektrikli otomobil modeli T10F, TEKNOFEST İstanbul'da tanıtıldı. TOGG T10F, ilk olarak Münih'te düzenlenen IAA Mobility 2025 fuarında lanse edilmişti. Markanın ikinci akıllı cihazı olan T10F, fuarda ziyaretçilerden büyük ilgi gördü.

T10F'nin sürüş koltuğuna oturan vatandaşlardan Yasin Karabulut, aracın yerli olmasının kendisini gururlandırdığını ifade ederek, "Bu model daha da kullanışlı olmuş. Diğeri bence biraz daha orta yaşa hitap ederken bu yeni model daha genç kesime hitap ediyor." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'DE ÜRETİLMESİ GURUR VERİCİ"

Mustafa Şirin ise T10F gibi sedan modellerini daha çok sevdiğini anlatarak, "Bu biraz daha genç işi. Diğeri yani yapısından dolayı ve büyüklüğünden dolayı daha iş tarafında kullanışlı görülürken bu daha gençlere yönelik spor bir araba şeklinde." diye konuştu.

Togg'un Türkiye'de üretilen bir otomobil olmasının çok gurur verici olduğunu vurgulayan Yusuf Güven ise şöyle konuştu:

"Hem dijital olarak hem de sürüş bakımından çok güzel bir araba. Ayrıca sedan bir araç olması da özellikle ben gibi otomobilseverleri etkiledi. İnşallah güzel satış başarılarına ulaşır hem Türkiye'de hem yurt dışında. Özellikle hem yatırımcılarımıza hem mühendislerimize çok teşekkür ediyoruz vermiş oldukları emeklerden ve kaynaklardan dolayı. İnşallah süregelen şekilde bu arabaların daha küçük ya da büyük modellerini de yollar da görmek isteriz."

TOGG T10F FİYATLARI BELLİ OLDU

Togg'un Trumore uygulamasından alınan bilgilere göre, T10F’in fiyatları şöyle: