Mercedes araç içi tasarımında kullanıcıların özlediği özelliği geri getiriyor

Mercedes-Benz, dijital odaklı araç içi tasarımında kullanıcı alışkanlıklarını dikkate alarak daha fazla fiziksel düğme entegre edeceğini duyurdu. Şirketin yazılım sorumlusu Magnus Östberg, Autocar'a verdiği röportajda, "Veriler bize fiziksel düğmelerin daha kullanışlı olduğunu gösteriyor" dedi.

MALİYET AÇISINDAN EN VERİMLİ YÖNTEM

Yeni GLC ve CLA Shooting Brake elektrikli modelleri, direksiyon üzerinde çeşitli rocker, roller ve düğme tasarımlarıyla piyasaya sunuluyor. Bu direksiyonun ilerleyen dönemde tüm yeni modellerin standart donanımı haline gelmesi planlanıyor. Östberg, bunun halihazırda satışta olan araçlara fiziksel kontroller eklemenin en kolay ve maliyet açısından en verimli yolu olduğunu söyledi.

Münih Otomobil Fuarı'nda konuşan Östberg, şunları açıkladı:

"CLA [sedan]'dan, dokunmatik ekrana ve daha az sert düğmeye sahip modelden [yeni] GLC'ye geçtiğinizde farkı görebilirsiniz; çünkü roller ve bu fiziksel düğmelerin belirli yaş grupları ve belirli kullanıcılar için çok önemli olduğunu veriler gösteriyor.

Bu yüzden fiziksel düğmeler ile dokunmatik ekran arasında bir denge kurmak bizim için son derece önemli. Kararlarımız tamamen veri odaklı; yüksek sıklıkla kullanılan bir şey olduğunda, veriler bize fiziksel düğmelerin daha iyi olduğunu gösteriyor."