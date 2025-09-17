Otomobil uzmanları uyarıyor! İşte almamanız gereken 6 SUV araç

JEEP COMPASS

Bu kompakt SUV, efsanevi Jeep markasına uygun fiyatlı bir giriş olarak pazarlanıyor ancak önemli olan her açıdan vasat bir deneyim sunuyor. DirectKia'nın otomotiv uzmanı ve operasyon direktörü Dale Gillespie, "Compass'ın gücü yetersiz ve otoyollarda sürüşü stresli hale getiren yavaş bir hızlanması var" dedi.

Performansın ötesinde, Compass iç mekanı da hayal kırıklığı oluşturuyor. Rakiplerine kıyasla dar bir alan hissi veriyor ve sınırlı bir bagaj hacmi sunuyor.