Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
24°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Otomobil uzmanları uyarıyor! İşte almamanız gereken 6 SUV araç

Eylül 17, 2025 10:14
1
İşte almamanız gereken 6 SUV araç

Otomobil piyasasında elektrikli modellerin hızla satılması ve güvenlik, konfor açısından SUV araçlara ilginin artması sonrası uzmanlar peş peşe uyarılarda bulunuyor. İşte almamanız gereken 6 SUV araç...

2

Otomotiv uzmanlarına göre, her SUV entegre edilmiş özelliklerini yerine getiremiyor ve teknik hatalar ortaya çıkabiliyor.

Bazılarında mekanik sorunlar, eski tasarımlar veya parasının karşılığını alamama gibi sorunlar üst düzeyde. Bayi veya galerilerden sıfır SUV alırken otomobil uzmanları model model dikkat edilmesi gerekenleri anlatıyor. İşte uzmanların ‘hemen satın almayı bırakın’ dediği SUV modeller...

TESLA MODEL X

Tesla'nın Model X'i bir zamanlar fütüristik tasarım özelliklerine sahip lüks bir elektrikli SUV olarak öne çıkıyordu. Ancak uzmanlar, 2025'te artık modası geçmiş ve pahalı göründüğünü söylüyor.

GoBankingRates'te yer alan detaylara göre Woodside Credit direktörü Christopher Adam, "90.000 doların üzerinde bir başlangıç MSRP'siyle, yeni lüks EV (elektrikli araç) rakipleriyle karşılaştırıldığında haklı çıkarmak zor" dedi.

3

JEEP COMPASS

Bu kompakt SUV, efsanevi Jeep markasına uygun fiyatlı bir giriş olarak pazarlanıyor ancak önemli olan her açıdan vasat bir deneyim sunuyor. DirectKia'nın otomotiv uzmanı ve operasyon direktörü Dale Gillespie, "Compass'ın gücü yetersiz ve otoyollarda sürüşü stresli hale getiren yavaş bir hızlanması var" dedi.

Performansın ötesinde, Compass iç mekanı da hayal kırıklığı oluşturuyor. Rakiplerine kıyasla dar bir alan hissi veriyor ve sınırlı bir bagaj hacmi sunuyor.

4

DODGE DURANGO

Dodge Durango yıllardır piyasada, ancak eski teknolojisini görmezden gelmek imkansız hale geliyor. Adam, "Mevcut Dodge Durango 15. yaşına yaklaşıyor ve bu da onu hâlâ satışta olan en eski SUV'lardan biri yapıyor" dedi.

5

LAND ROVER DİSCOVERY

Land Rover lüks SUV'larıyla ünlü olsa da Discovery birçok sahibi için bir statü sembolünden çok baş ağrısı oldu. Findbyplate'in otomotiv uzmanı ve genel müdürü Ruth Calkins, "Lüks bir SUV olarak, bu aracın bakım ve onarımının bu kadar pahalı olması pek de şaşırtıcı değil" dedi.

6

FORD ECOSPORT

Ford, EcoSport'u üretimden kaldırırken, Gillespie bunun satışları hak etmeyen SUV'lardan biri olduğunu söyledi. Gillespie, "Motor seçenekleri zayıf ve güç üretmiyor. Sürüş kalitesi, tamamen düz olmayan yollarda bile dalgalı ve kalitesiz hissettiriyor" diye ekledi. Otomobilin arka alan koltuklarının da küçük olduğu belirtiliyor.

7

VOLKSWAGEN ATLAS

Volkswagen Atlas pratik bir aile SUV'u gibi görünse de uzmanlar, aracın beraberinde bir dizi güvenilirlik sorunu getirdiği konusunda uyarıyor. Calkins, "Bu SUV'a sahip olmak, sürekli olarak fren sorunları, elektrik sistemi sorunları ve arızalı önden çarpışma önleme sistemleriyle uğraşma zorunluluğu getiriyor; bunların hepsi, sahiplerini güvenli ve güvenilir bir araç sahibi olmanın verdiği tatmin duygusundan mahrum bırakan büyük sorunlar" dedi.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.