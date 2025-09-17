Otomobil uzmanları uyarıyor! İşte almamanız gereken 6 SUV araç

Otomobil piyasasında elektrikli modellerin hızla satılması ve güvenlik, konfor açısından SUV araçlara ilginin artması sonrası uzmanlar peş peşe uyarılarda bulunuyor. İşte almamanız gereken 6 SUV araç...
Otomotiv uzmanlarına göre, her SUV entegre edilmiş özelliklerini yerine getiremiyor ve teknik hatalar ortaya çıkabiliyor.
Bazılarında mekanik sorunlar, eski tasarımlar veya parasının karşılığını alamama gibi sorunlar üst düzeyde. Bayi veya galerilerden sıfır SUV alırken otomobil uzmanları model model dikkat edilmesi gerekenleri anlatıyor. İşte uzmanların ‘hemen satın almayı bırakın’ dediği SUV modeller...
Tesla'nın Model X'i bir zamanlar fütüristik tasarım özelliklerine sahip lüks bir elektrikli SUV olarak öne çıkıyordu. Ancak uzmanlar, 2025'te artık modası geçmiş ve pahalı göründüğünü söylüyor.
GoBankingRates'te yer alan detaylara göre Woodside Credit direktörü Christopher Adam, "90.000 doların üzerinde bir başlangıç MSRP'siyle, yeni lüks EV (elektrikli araç) rakipleriyle karşılaştırıldığında haklı çıkarmak zor" dedi.
Bu kompakt SUV, efsanevi Jeep markasına uygun fiyatlı bir giriş olarak pazarlanıyor ancak önemli olan her açıdan vasat bir deneyim sunuyor. DirectKia'nın otomotiv uzmanı ve operasyon direktörü Dale Gillespie, "Compass'ın gücü yetersiz ve otoyollarda sürüşü stresli hale getiren yavaş bir hızlanması var" dedi.
Performansın ötesinde, Compass iç mekanı da hayal kırıklığı oluşturuyor. Rakiplerine kıyasla dar bir alan hissi veriyor ve sınırlı bir bagaj hacmi sunuyor.
Dodge Durango yıllardır piyasada, ancak eski teknolojisini görmezden gelmek imkansız hale geliyor. Adam, "Mevcut Dodge Durango 15. yaşına yaklaşıyor ve bu da onu hâlâ satışta olan en eski SUV'lardan biri yapıyor" dedi.
Land Rover lüks SUV'larıyla ünlü olsa da Discovery birçok sahibi için bir statü sembolünden çok baş ağrısı oldu. Findbyplate'in otomotiv uzmanı ve genel müdürü Ruth Calkins, "Lüks bir SUV olarak, bu aracın bakım ve onarımının bu kadar pahalı olması pek de şaşırtıcı değil" dedi.
Ford, EcoSport'u üretimden kaldırırken, Gillespie bunun satışları hak etmeyen SUV'lardan biri olduğunu söyledi. Gillespie, "Motor seçenekleri zayıf ve güç üretmiyor. Sürüş kalitesi, tamamen düz olmayan yollarda bile dalgalı ve kalitesiz hissettiriyor" diye ekledi. Otomobilin arka alan koltuklarının da küçük olduğu belirtiliyor.
Volkswagen Atlas pratik bir aile SUV'u gibi görünse de uzmanlar, aracın beraberinde bir dizi güvenilirlik sorunu getirdiği konusunda uyarıyor. Calkins, "Bu SUV'a sahip olmak, sürekli olarak fren sorunları, elektrik sistemi sorunları ve arızalı önden çarpışma önleme sistemleriyle uğraşma zorunluluğu getiriyor; bunların hepsi, sahiplerini güvenli ve güvenilir bir araç sahibi olmanın verdiği tatmin duygusundan mahrum bırakan büyük sorunlar" dedi.