Volkswagen en ucuz elektrikli SUV adayını kamuflajsız olarak gösterdi

Volkswagen'in en yeni elektrikli SUV modeli ID.Cross, test sürüşleri sırasında neredeyse tamamen kamuflajsız olarak casus kameralara yakalandı. Alman üreticinin içten yanmalı bir araç gibi gizlemeye çalıştığı model, tasarım detaylarıyla Münih'te gördüğümüz konsepti birebir yansıtıyor.

Carscoops'un haberine göre, neredeyse hiçbir gizleme unsuru barındırmayan ve üzerinde VW logosunu gururla taşıyan aracın, ID.Cross olduğu netleşti. Ancak üreticinin aracı saklama çabalarından çok, modelin elektrikli olduğunu gizleme isteği dikkat çekti.

OPTİK İLLÜZYON ÇABASI SONUÇSUZ KALDI

Volkswagen, yeni modelini gizlemek adına daha önceki ağır kaplamalardan vazgeçerek favori optik illüzyon yöntemine başvurdu. Izgara, farlar ve tamponlar üzerine yapıştırılan gümüş ve siyah bantlarla araç, sanki eski nesil benzinli bir modelmiş gibi gösterilmeye çalışıldı.

Ancak kamuflaj taktiği pek işe yaramış görünmüyor. Bantların altından, birkaç ay önce Münih Otomobil Fuarı' nda sergilenen ID.Cross konseptinin hatları açıkça seçilebiliyor.

Üretim versiyonuna ait kapılar, daha önceki plastik korumalarından arındırılmış halde tamamen görünür durumda. Volkswagen, alt kısımdaki siyah plastik döşemeyi gövde rengi bantla kapatmaya çalışsa da C sütunundaki gizleme hâlâ devam ediyor.

KABİN İÇİNDE CHATGPT DESTEKLİ TEKNOLOJİ

Aracın tasarımına bakıldığında küt burun yapısı, çıkıntıları ve kıvrımlı arka kısım, konsept modelle neredeyse birebir örtüşüyor.

Elde edilen son görsellerde iç mekan net olarak görülmese de Münih'teki konsepti yakından takip edeceği düşünülüyor. Yani direksiyonun önünde 11 inçlik bağımsız bir dijital gösterge paneli ve konsolun üzerinde konumlanan 13 inçlik büyük bir tablet ekran karşımıza çıkacak. Ayrıca sistemin ChatGPT destekli yapay zeka asistanıyla donatılacağı da gelen bilgiler arasında.

ID.CROSS İÇİN GTI SÜRPRİZİ OLABİLİR

ID.Cross, altyapısını yeni ID.Polo ile paylaşıyor ve MEB platformu üzerinde yükseliyor. Konsept modelde 208 beygir (155 kW) gücünde öne monte edilmiş bir elektrik motoru kullanılmıştı. Bu ünite, VW'nin Polo EV için doğruladığı üç farklı güç seçeneğinin en kuvvetlisi olarak öne çıkıyor. Diğer seçenekler ise 114 beygir ve 133 beygir güç üretiyor.

Gelecekte bir ID.Cross GTI versiyonunun olup olmayacağı ise merak konusu. Volkswagen'in ilk elektrikli "hot hatch" modelini oluşturmak adına Polo'ya 223 beygirlik bir motor eklemeyi planlaması, benzer bir performansın SUV modele de taşınabileceğini gösteriyor.

Şirket, konsept modelin batarya boyutlarını resmen açıklamasa da 420 kilometrelik bir menzil değeri paylaşmıştı. Modelin üretim versiyonunun 2026 yılında yollara çıkması bekleniyor.