Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Otomobil
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Volkswagen en ucuz elektrikli SUV adayını kamuflajsız olarak gösterdi

Volkswagen'in en küçük ve en ucuz elektrikli SUV modeli ID.Cross, testler sırasında kamuflajsız olarak görüntülendi ve tasarımının konsept modelle büyük ölçüde aynı olduğu ortaya çıktı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Volkswagen en ucuz elektrikli SUV adayını kamuflajsız olarak gösterdi
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
17.12.2025
saat ikonu 10:37
|
GÜNCELLEME:
17.12.2025
saat ikonu 10:37

'in en yeni modeli ID.Cross, test sürüşleri sırasında neredeyse tamamen kamuflajsız olarak casus kameralara yakalandı. Alman üreticinin içten yanmalı bir araç gibi gizlemeye çalıştığı model, tasarım detaylarıyla Münih'te gördüğümüz konsepti birebir yansıtıyor.

Carscoops'un haberine göre, neredeyse hiçbir gizleme unsuru barındırmayan ve üzerinde VW logosunu gururla taşıyan aracın, ID.Cross olduğu netleşti. Ancak üreticinin aracı saklama çabalarından çok, modelin elektrikli olduğunu gizleme isteği dikkat çekti.

Volkswagen en ucuz elektrikli SUV adayını kamuflajsız olarak gösterdi

OPTİK İLLÜZYON ÇABASI SONUÇSUZ KALDI

Volkswagen, yeni modelini gizlemek adına daha önceki ağır kaplamalardan vazgeçerek favori optik illüzyon yöntemine başvurdu. Izgara, farlar ve tamponlar üzerine yapıştırılan gümüş ve siyah bantlarla araç, sanki eski nesil benzinli bir modelmiş gibi gösterilmeye çalışıldı.

Ancak kamuflaj taktiği pek işe yaramış görünmüyor. Bantların altından, birkaç ay önce Münih Otomobil Fuarı' nda sergilenen ID.Cross konseptinin hatları açıkça seçilebiliyor.

Üretim versiyonuna ait kapılar, daha önceki plastik korumalarından arındırılmış halde tamamen görünür durumda. Volkswagen, alt kısımdaki siyah plastik döşemeyi gövde rengi bantla kapatmaya çalışsa da C sütunundaki gizleme hâlâ devam ediyor.

Volkswagen en ucuz elektrikli SUV adayını kamuflajsız olarak gösterdi

KABİN İÇİNDE CHATGPT DESTEKLİ TEKNOLOJİ

Aracın tasarımına bakıldığında küt burun yapısı, çıkıntıları ve kıvrımlı arka kısım, konsept modelle neredeyse birebir örtüşüyor.

Elde edilen son görsellerde iç mekan net olarak görülmese de Münih'teki konsepti yakından takip edeceği düşünülüyor. Yani direksiyonun önünde 11 inçlik bağımsız bir dijital gösterge paneli ve konsolun üzerinde konumlanan 13 inçlik büyük bir tablet ekran karşımıza çıkacak. Ayrıca sistemin ChatGPT destekli yapay zeka asistanıyla donatılacağı da gelen bilgiler arasında.

Volkswagen en ucuz elektrikli SUV adayını kamuflajsız olarak gösterdi

ID.CROSS İÇİN GTI SÜRPRİZİ OLABİLİR

ID.Cross, altyapısını yeni ID.Polo ile paylaşıyor ve MEB platformu üzerinde yükseliyor. Konsept modelde 208 beygir (155 kW) gücünde öne monte edilmiş bir elektrik motoru kullanılmıştı. Bu ünite, VW'nin Polo EV için doğruladığı üç farklı güç seçeneğinin en kuvvetlisi olarak öne çıkıyor. Diğer seçenekler ise 114 beygir ve 133 beygir güç üretiyor.

Gelecekte bir ID.Cross GTI versiyonunun olup olmayacağı ise merak konusu. Volkswagen'in ilk elektrikli "hot hatch" modelini oluşturmak adına Polo'ya 223 beygirlik bir motor eklemeyi planlaması, benzer bir performansın SUV modele de taşınabileceğini gösteriyor.

Şirket, konsept modelin batarya boyutlarını resmen açıklamasa da 420 kilometrelik bir menzil değeri paylaşmıştı. Modelin üretim versiyonunun 2026 yılında yollara çıkması bekleniyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
AB benzinli ve dizel araçları 2035'e kadar yasaklama kararını değiştirdi
ETİKETLER
#volkswagen
#elektrikli suv
#Id.cross
#Kamuflaj
#Id.polo
#Meb Platformu
#Yeni Araba
#Otomobil
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.