Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Renault, Megane E-Tech’e LFP batarya getiriyor

Fransız üretici, elektrikli araçlarda maliyeti düşürmek için LFP batarya seçeneğini genişletiyor. Megane E-Tech ve Twingo’dan başlayarak tüm yeni modellerde uygun fiyatlı versiyonlar sunulacak.

KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
17.09.2025
saat ikonu 11:30
|
GÜNCELLEME:
17.09.2025
saat ikonu 11:43

Renault, elektrikli araçlarının maliyetini azaltmak için lityum demir fosfat (LFP) bataryalara yöneliyor. Şirket, bu adımı özellikle Çinli üreticilerin agresif fiyat politikalarına karşı bir hamle olarak görüyor. Uluslararası Enerji Ajansı verilerine göre, geçen yıl ’de satılan elektriklilerin yüzde 75’i LFP batarya ile donatıldı. Avrupa’da bu oran sadece yüzde 10 seviyesinde.

Renault, Megane E-Tech’e LFP batarya getiriyor

MEGANE E-TECH MAKYAJLA YENİLENİYOR

Daha önce sadece yeni nesil Twingo’da kullanılacağı açıklanan LFP batarya, 2026’da makyajlanacak Megane E-Tech’e de eklenecek. , aynı zamanda Megane’ı “hot hatch” tarzında daha sportif bir kimliğe kavuşturmayı planlıyor.

Ancak modelin satışları şu anda gerilemiş durumda. Ocak-Temmuz döneminde satışlar yüzde 54 düşerek 10 bin 170 adede indi. 2022’de 35 bin 200 eurodan satışa çıkan Megane, Tesla ve Çinli rakiplerin indirimlerine karşı fiyatını 34 bin euroya çekmek zorunda kalmıştı.

Renault, Megane E-Tech’e LFP batarya getiriyor

YENİ MODELLER SIRADA

Renault, LFP bataryalı versiyona sahip olacak tüm modelleri açıklamasa da "Renaulution" planı kapsamında Renault 5, Renault 4 SUV ve Scenic’in de listede olduğu belirtiliyor. Tedarik içinse şirket, 2026’dan itibaren LG ve Çinli CATL ile anlaşma yaptığını daha önce duyurmuştu.

ETİKETLER
#çin
#elektrikli araç
#renault
#Lfp Batarya
#Fiyat Indirimleri
#Megane E-tech
#Otomobil
