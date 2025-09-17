Renault, Megane E-Tech’e LFP batarya getiriyor

Renault, elektrikli araçlarının maliyetini azaltmak için lityum demir fosfat (LFP) bataryalara yöneliyor. Şirket, bu adımı özellikle Çinli üreticilerin agresif fiyat politikalarına karşı bir hamle olarak görüyor. Uluslararası Enerji Ajansı verilerine göre, geçen yıl Çin’de satılan elektriklilerin yüzde 75’i LFP batarya ile donatıldı. Avrupa’da bu oran sadece yüzde 10 seviyesinde.

MEGANE E-TECH MAKYAJLA YENİLENİYOR

Daha önce sadece yeni nesil Twingo’da kullanılacağı açıklanan LFP batarya, 2026’da makyajlanacak Megane E-Tech’e de eklenecek. Renault, aynı zamanda Megane’ı “hot hatch” tarzında daha sportif bir kimliğe kavuşturmayı planlıyor.

Ancak modelin satışları şu anda gerilemiş durumda. Ocak-Temmuz döneminde satışlar yüzde 54 düşerek 10 bin 170 adede indi. 2022’de 35 bin 200 eurodan satışa çıkan Megane, Tesla ve Çinli rakiplerin indirimlerine karşı fiyatını 34 bin euroya çekmek zorunda kalmıştı.

YENİ MODELLER SIRADA

Renault, LFP bataryalı versiyona sahip olacak tüm modelleri açıklamasa da "Renaulution" planı kapsamında Renault 5, Renault 4 SUV ve Scenic’in de listede olduğu belirtiliyor. Tedarik içinse şirket, 2026’dan itibaren LG ve Çinli CATL ile anlaşma yaptığını daha önce duyurmuştu.