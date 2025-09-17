Çinli robot süpürge devinden otomobil sürprizi: Bugatti’nin aynısı…

Çinli robot süpürge üreticisi Dreame Technology, ev aletlerinden otomotive sıra dışı bir adım atıyor. Şirket, 2027’de üretime girmesi planlanan ilk elektrikli otomobilinin render görsellerini paylaştı. Daha paylaşılır paylaşılmaz dikkatleri üzerine çeken aracın tasarımı, Bugatti Chiron’dan ilham alıyor.

Üstelik Dreame bu benzerliği saklamaya da çalışmıyor. Firma, "ilham aldık" mesajını adeta öne çıkarıyor.

İLK SAHNE CES 2026’DA

Dreame EV, 2026 yılının Ocak ayında ABD’de düzenlenecek Tüketici Elektroniği Fuarı’nda (CES) sahneye çıkacak. Ultra lüks çizgiler taşıyan model, Bugatti’ye göz kırpan dış tasarımının yanı sıra farklı bir iç mekân yaklaşımıyla da öne çıkıyor.

Gösterge paneli yerine direksiyonun yanına konumlandırılmış devasa bir dijital ekran, modern bir dokunuş sunuyor. Ayrıca Chiron’un kıvrımlı hatlarının aksine daha köşeli bir çizgi dili tercih edilmiş.

AVRUPA’DA FABRİKA HEDEFİ

Dreame’nin kurucusu Yu Hao, şimdilik yalnızca render görsellerini sosyal medya üzerinden paylaştı. Ancak firmanın planları bununla sınırlı değil. Çinli üretici, Avrupa’da üretim yapmak için Berlin yakınlarında yer arıyor.