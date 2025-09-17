Menü Kapat
24°
Emlak
Avatar
Editor
 Suat Vilgen

Birden fazla evi olanlar dikkat! Katlamalı vergi mi geliyor? Açıklama var

Birden fazla evi olanlara katlamalı emlak vergisi yansıtılacağı iddia edilmişti. Meclis kaynaklarından konuya ilişkin yalanlama geldi.

Birden fazla evi olanlar dikkat! Katlamalı vergi mi geliyor? Açıklama var
Üzerine tapulu birden fazla ev bulunan vatandaşları yakından ilgilendiren bir iddia gündeme oturmuştu. Ortaya atılan haberlerde iki ve daha fazla evi olanlardan katlamalı olarak çok daha yüksek alınacağı önü sürülmüştü.

Birden fazla evi olanlar dikkat! Katlamalı vergi mi geliyor? Açıklama var

HERHANGİ BİR ÇALIŞMA YOK

NTV'nin Meclis kaynaklarına dayandırdığı haberde, birden fazla evi olanlara ilişkin herhangi ek vergi çalışması olmadığı, haberlerin gerçeği yansıtmadığı, katlamalı emlak vergisi gibi bir düzenleme yapılmadığı, Meclis'e sunulması beklenen pakete ilişkin çalışma bulunmadığı belirtildi.

Birden fazla evi olanlar dikkat! Katlamalı vergi mi geliyor? Açıklama var

YETKİ KOMİSYONLARA

Haberde, hükümetin yüksek artış nedeniyle tepki çeken emlak vergisinde, yetkiyi takdir komisyonlarından alacağı belirtildi. Türkiye'de şu anda birden fazla evi olan kişiler emlak vergisini her ev için rayici ne kadarsa o oranda ödüyor. Bir başka deyişle herhangi katlamalı vergi sistemi bulunmuyor.

Birden fazla evi olanlar dikkat! Katlamalı vergi mi geliyor? Açıklama var

MAĞDURİYET ÖNLENECEK

Meclis'e gönderilecek düzenlemenin ise bu yıl yasalaşması gerekiyor. Düzenlemede medyaya yansıyan yüksek vergi oranlarının da düzeltileceği ve vatandaşın mağdur olmayacağı seviyelerde emlak vergileri belirleneceği ifade ediliyor.

