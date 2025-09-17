Birden fazla evi olanlar dikkat! Katlamalı vergi mi geliyor? Açıklama var

Üzerine tapulu birden fazla ev bulunan vatandaşları yakından ilgilendiren bir iddia gündeme oturmuştu. Ortaya atılan haberlerde iki ve daha fazla evi olanlardan katlamalı olarak çok daha yüksek emlak vergisi alınacağı önü sürülmüştü.

HERHANGİ BİR ÇALIŞMA YOK

NTV'nin Meclis kaynaklarına dayandırdığı haberde, birden fazla evi olanlara ilişkin herhangi ek vergi çalışması olmadığı, haberlerin gerçeği yansıtmadığı, katlamalı emlak vergisi gibi bir düzenleme yapılmadığı, Meclis'e sunulması beklenen pakete ilişkin çalışma bulunmadığı belirtildi.

YETKİ KOMİSYONLARA

Haberde, hükümetin yüksek artış nedeniyle tepki çeken emlak vergisinde, yetkiyi takdir komisyonlarından alacağı belirtildi. Türkiye'de şu anda birden fazla evi olan kişiler emlak vergisini her ev için rayici ne kadarsa o oranda ödüyor. Bir başka deyişle herhangi katlamalı vergi sistemi bulunmuyor.

MAĞDURİYET ÖNLENECEK

Meclis'e gönderilecek düzenlemenin ise bu yıl yasalaşması gerekiyor. Düzenlemede medyaya yansıyan yüksek vergi oranlarının da düzeltileceği ve vatandaşın mağdur olmayacağı seviyelerde emlak vergileri belirleneceği ifade ediliyor.

