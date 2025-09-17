İş adamını İzmir'den İstanbul'a kaçırdılar! 15 milyon fidye iddiası: O anlar kamerada

İzmir'de A.A. isimli iş adamı kaçırıldı. İstanbul'a getirilen iş adamın yakınları durumu hemen ekiplere bildirdi. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri ise ihbar üzerine operasyonun düğmesine bastı.

İŞ ADAMI KURTARILDI

Ekipler, şüphelilerin alıkoydukları kişiyi Bağcılar'da bir apartman dairesinde tuttuklarını tespit etti. Daireye yapılan operasyonda A.A. kurtarılırken, 5 şüpheli gözaltına alındı.

15 MİLYON İDDİASI

A.A'nın, ağabeyinin 15 milyon liralık borcu nedeniyle kaçırıldığı öne sürüldü. Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, 1'i ev hapsi, 1'i de karakola imza atma şeklinde adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.