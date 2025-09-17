KYK burs, kredi başvuruları ne zaman? 2025 KYK burs ücreti ne kadar?

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Kredi ve yurtlar Genel Müdürlüğü (KYK) tarafından yükseköğrenim öğrencilerine sunulan burs ve kredi başvurularının ne zaman başlayacağı gündem oldu.

Üniversite öğrencilerine maddi destek sağlamak amacıyla verilen KYK burs başvurularının ne zaman başlayacağı merak ediliyor.

KYK BURS, KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN 2025?

2025-2026 eğitim öğretim dönemi için KYK burs ve kredi başvurularının ne zaman başlayacağıyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Ancak geçtiğimiz yıllarda KYK burs ve kredi başvuruları genel olarak ekim ayının ikinci haftası başlıyor. Bu kapsamda bu yılda ekim ayının ikinci hafta KYK burs ve kredi başvurularının başlaması bekleniyor.

Konuyla ilgili GSB tarafından resmi bir açıklama yapılırsa haberimizi güncelleyeceğiz.

KYK KREDİ ÇIKARSA ALMAK ZORUNLU MU?

KYK başvurularında burs çıkmayan öğrencilere GSB tarafından KYK kredisi veriliyor. KYK kredisinde normal öğrenim süresi boyunca aynı burs gibi öğrencilerin hesaplarına belirlenen ücretler yatırılıyor.

Öğrencinin öğrenim süresinin sona ermesinin ardından iki yıl sonra ise KYK kredi ödemeleri başlıyor. KYK kredi çıkan ancak almak istemeyen öğrencilerin iptal etme hakları da bulunuyor.