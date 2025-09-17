Menü Kapat
24°
Politika
Avatar
Editor
 Serhat Yıldız

CHP Diyarbakır İl Başkan Yardımcısı Selim Fidancı partisinden istifa etti! 'Partide yaşanan haksızlığı kamuoyuyla paylaşacağım'

CHP Diyarbakır İl Başkan Yardımcısı Selim Fidancı, 'CHP hak, hukuk ve adaletten uzak bir parti haline geldi' diyerek partisinden istifa etti. İşte detaylar...

CHP Diyarbakır İl Başkan Yardımcısı Selim Fidancı partisinden istifa etti! 'Partide yaşanan haksızlığı kamuoyuyla paylaşacağım'
İl Başkan Yardımcısı Selim Fidancı, yaptığı açıklamada uzun zamandır CHP Diyarbakır İl Başkanlığında görev almakta olduğunu, kurultay delegeliği ve 2 sene disiplin kurulu il başkanlığı yaptığını ifade etti.

CHP Diyarbakır İl Başkan Yardımcısı Selim Fidancı partisinden istifa etti! 'Partide yaşanan haksızlığı kamuoyuyla paylaşacağım'

"CHP'DE SÖYLEM VE EYLEMLER UYUŞMUYOR"

Son 4 yıldır da örgüt ve örgütlenmelerden sorumlu il başkan yardımcılığı görevini sürdürmekte olduğunu kaydeden Fidancı, "Ancak CHP söylem ve eylemlerinin hiçbir zaman örtüşmediğini, hak, hukuk, adalet diyen CHP'nin maalesef hak, hukuk, adaletten zerre kadar nasibini almadığını, kendi anayasaları olan tüzüklerine bile uymadıklarını ve uygulamadıklarını gördüm. Düzelecek umuduyla bekledim, ancak zaman geçtikçe daha kötüye gittiğini, partide herkesin kendi bireysel çıkarlarını koruma dertlerinin olduğunu, ülke için herhangi ciddi bir projelerinin olmadığını yaşayarak gördüm. Bu sebepten an itibarıyla tüm görevlerimden ve CHP'den istifa ediyorum. Bundan sonraki süreçte zaman zaman CHP içinde yaşanan haksızlığı ve hukuksuzluğu, basın, medya üzerinden kamuoyuyla paylaşacağım" dedi.

CHP Diyarbakır İl Başkan Yardımcısı Selim Fidancı partisinden istifa etti! 'Partide yaşanan haksızlığı kamuoyuyla paylaşacağım'

OĞLU VE YEĞENİ AK PARTİ'YE KATILMIŞTI

Öte yandan Selim Fidancı'nın oğlu ve yeğeninin de geçtiğimiz hafta CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katıldığı öğrenildi.

