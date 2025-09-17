Menü Kapat
Editor
 | Selahattin Demirel

CHP'lilerden Özgür Özel'in hesabını şaşırtacak hamle! Kurultay Davası sonuçlanmadan bir iptal talebi daha

CHP'de davası ertelenen kurultayla ilgili süreç devam ederken partinin tedbir amaçlı yapacağı Olağanüstü Kurultay için de iptal başvurusu yapıldığı ortaya çıktı. Taksim Meydanı'nda konuyla ilgili önemli bilgiler paylaşan TGRT Ankara Haber Koordinatörü Ahmet Sözcan, CHP'li bir delegenin yapılacak olağanüstü kurultay için iptal başvurusu yaptığını açıkladı.

Selahattin Demirel
17.09.2025
17.09.2025
'de devam eden Kurultay Davası 24 Ekim'e ertelenirken partinin 21 Eylül'de yapılacak Olağanüstü Kurultayı hakkında da önemli bir gelişme yaşandı.

'de ekrana gelen Taksim Meydanı'nda konuyla ilgili kritik bilgiler paylaşıldı. TGRT Ankara Haber Koordinatörü , Ankara'da CHP'li bir delegenin 21 Eylül'deki Olağanüstü Kurultay'ın iptali için başvuru yaptığını söyledi.

Sözcan, CHP'li delegenin başvurusuna gerekçe olan bilgiyi de açıklayarak "21 Eylül'deki olağanüstü kurultayın toplanabilmesi için tüzüğün kurallarının yerine getirilmediği iddia ediliyor." ifadelerini kullandı.

"TOPLANAN İMZALAR NOTER KANALIYLA GÖNDERİLMEMİŞ"

"CHP tüzüğüne göre aynı gün toplanan imzalar YSK'ya verilemez." diyen Sözcan 15 günlük süre gerektiğine işaret ederek "Bu süreçte delege kararını değiştirebilir. Toplanan imzaların büyük çoğunluğu noter kanalıyla gönderilmemiş." şeklinde konuştu.

"KAÇ KİŞİYLE BAŞVURU YAPILDIĞI BELİRTİLMEMİŞ"

Partide olağanüstü kurultay için toplanan imzalarla ilgili de ayrıntıya değinen Sözcan “Özgür Özel 900 delegenin imza verdiğini söylüyor ancak belgede kaç kişiyle başvuru yapıldığı yer almıyor." dedi.

"6 EKİM'DEN ÖNCE KURULTAY YAPMA ŞANSI YOK"

Programda konuşan Avukat Serdar Tokdemir de "Tüzüğe göre 6 Ekim'den önce CHP'nin olağanüstü kurultay yapma şansı yok." yorumunda bulundu.

5 DELEGEDEN DAHA BAŞVURU

Gazeteci da partide iptal başvurularının artacağını söyleyerek "Yarın 5 kurultay delegesi daha itiraz edecek." sözlerini kullandı.

