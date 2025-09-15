Kılıçdaroğlu Kurultay Davası'nı Erdoğan'la mı görüşüyor? Özür için arayan Hikmet Çetin'e tek tek anlatmış

CHP'nin 24 Ekim'e ertelenen Kurultay Davası'yla ilgili partinin eski liderlerinden bir dönem TBMM Başkanlığı da yapmış olan Hikmet Çetin'in sözleri çok konuşuldu.

"KILIÇDAROĞLU MUTLAK BUTLAN İÇİN ÇALIŞIYOR"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Feti Yıldız ile yaptığı görüşmelerle gündem olan Çetin, t24'ten Cansu Çamlıbel'e verdiği röportajda CHP'nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, mahkemenin "mutlak butlan" kararı alması için çalıştığını hatta bunun için Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir iletişim halinde olduğunu öne sürdü.

Çetin, bomba etkisine neden olan sözleri sonrası Kılıçdaroğlu'na telefon edip özür beyanında bulundu. Telefon görüşmesiyle ilgili detaylar TGRT Haber'de izleyicilerle buluşan Medya Kritik programında açıklandı.

Gazeteci Nagehan Alçı, konuyla ilgili Hikmet Çetin'i arayarak Çetin'in, Kılıçdaroğlu ile yaptığı telefon görüşmesinde ne konuştuklarını paylaştı.

"BEN NORMALLEŞMEYE BİLE KIZIYORDUM"

Alçı "Hikmet Bey'i aradım. Görüşmeyi doğruladı. 'Sözlerim ağır kaçtığı için aramak istedim.' dedi." ifadelerini kullandı. Görüşmenin ayrıntıları hakkında da konulan Alçı şöyle devam etti:

"Çetin, Kemal Bey'den özür diliyor. Kemal Bey de 'Özrünüz için teşekkür ederim. Böyle bir ithamı kabul etmem mümkün değil. Bırakın Saray'la görüşmeyi, ben onlara normalleşmeye gidelim dediklerinde kızıyordum."