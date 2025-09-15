Menü Kapat
 Selahattin Demirel

Kılıçdaroğlu Kurultay Davası'nı Erdoğan'la mı görüşüyor? Özür için arayan Hikmet Çetin'e tek tek anlatmış

CHP'nin Kurultay Davası'yla ilgili partinin eski liderlerinden Hikmet Çetin, önceki Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile iletişim halinde olduğunu iddia etti. Çetin, bu sözleri sonrası Kılıçdaroğlu'nu telefonla arayarak özür diledi. TGRT Haber'de ekrana gelen Medya Kritik programında Nagehan Alçı, iki ismin telefonda ne konuştuklarını açıkladı.

Selahattin Demirel
15.09.2025
15.09.2025
'nin 24 Ekim'e ertelenen Kurultay Davası'yla ilgili partinin eski liderlerinden bir dönem TBMM Başkanlığı da yapmış olan 'in sözleri çok konuşuldu.

"KILIÇDAROĞLU MUTLAK BUTLAN İÇİN ÇALIŞIYOR"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Feti Yıldız ile yaptığı görüşmelerle gündem olan Çetin, t24'ten Cansu Çamlıbel'e verdiği röportajda CHP'nin 7. Genel Başkanı Kemal 'nun, mahkemenin "mutlak butlan" kararı alması için çalıştığını hatta bunun için Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir iletişim halinde olduğunu öne sürdü.

Kılıçdaroğlu Kurultay Davası'nı Erdoğan'la mı görüşüyor? Özür için arayan Hikmet Çetin'e tek tek anlatmış

Çetin, bomba etkisine neden olan sözleri sonrası Kılıçdaroğlu'na telefon edip özür beyanında bulundu. Telefon görüşmesiyle ilgili detaylar TGRT Haber'de izleyicilerle buluşan Medya Kritik programında açıklandı.

Gazeteci Nagehan Alçı, konuyla ilgili Hikmet Çetin'i arayarak Çetin'in, Kılıçdaroğlu ile yaptığı telefon görüşmesinde ne konuştuklarını paylaştı.

"BEN NORMALLEŞMEYE BİLE KIZIYORDUM"

Alçı "Hikmet Bey'i aradım. Görüşmeyi doğruladı. 'Sözlerim ağır kaçtığı için aramak istedim.' dedi." ifadelerini kullandı. Görüşmenin ayrıntıları hakkında da konulan Alçı şöyle devam etti:

"Çetin, Kemal Bey'den özür diliyor. Kemal Bey de 'Özrünüz için teşekkür ederim. Böyle bir ithamı kabul etmem mümkün değil. Bırakın 'la görüşmeyi, ben onlara normalleşmeye gidelim dediklerinde kızıyordum."

