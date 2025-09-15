Menü Kapat
Gündem
 Banu İriç

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Şara görüşmesine YPG detayı damga vurdu! O anlaşmayı hatırlattı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar'da Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüştü. Erdoğan, görüşmede terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı SDG'nin 10 Mart mutabakatına riayet etmesinin önemine işaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Şara görüşmesine YPG detayı damga vurdu! O anlaşmayı hatırlattı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
15.09.2025
19:46
|
GÜNCELLEME:
15.09.2025
20:37

saldırılarının gölgesinde Katar'da ve Arap Ligi zirvesi sonrası liderler arası görüşmeler gerçekleştiriliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Ahmed El Şara ile görüşmesi sonrası açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Şara görüşmesine YPG detayı damga vurdu! O anlaşmayı hatırlattı

"TARİHİ ÖNEMDE"

22-30 Eylül tarihleri arasında New York şehrinde düzenlenecek olan Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu'na Şara'nın da katılacak olmasını değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan bu katılımın tarihi önemde olduğunu ifade etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şara ile görüşmesinde, Suriye'nin birlik ve beraberliğinin korunmasının ve SDG'nin 10 Mart mutabakatına riayet etmesinin önemli olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Şara görüşmesine YPG detayı damga vurdu! O anlaşmayı hatırlattı

Zirvede Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Halit Yerebakan eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Şara görüşmesine YPG detayı damga vurdu! O anlaşmayı hatırlattı

KATAR'DA PEŞ PEŞE GÖRÜŞMELER

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi için bulunduğu Katar'da Selman ile görüştü. Görüşmede, -Suudi Arabistan ikili ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve küresel meseleler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile görüşmesinde, Türkiye'nin Gazze'de acil ateşkesin sağlanması ve insani yardımların ulaştırılması için gayretlerini kararlılıkla sürdüreceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, giderek yayılan İsrail saldırganlığının kabul edilemeyeceğini, İsrail'in yaptıklarının hesabını hukuk önünde vermesi gerektiğini, Türkiye'nin İsrail saldırganlığının hedefi olan ülkelerin yanında durmaya devam edeceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Şara görüşmesine YPG detayı damga vurdu! O anlaşmayı hatırlattı

SOMALİ CUMHURBAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile görüşmesinde, İsrail'in hedef aldığı Gazze'de insani durumun ağırlaştığını, Filistin'e yardımların kesintisiz erişimi için uluslararası toplumun sesini yükseltmesi gerektiğini ve Türkiye'nin ilk günden itibaren Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için çaba sarf ettiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, İsrail'in hedef aldığı Gazze'de insani durumun ağırlaştığını, Filistin'e yardımların kesintisiz erişimi için uluslararası toplumun sesini yükseltmesi gerektiğini, Türkiye'nin ilk günden itibaren Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için çaba sarf ettiğini vurguladı.

Bu süreçte İsrail'e yönelik yaptırımların artırılmasının önemli olduğunu belirten Erdoğan, özellikle ekonomik alanda atılacak adımların sonuç verebileceğini ifade etti.

Türkiye-Somali arasındaki işbirliğinin her geçen gün ileriye taşındığını kaydeden Erdoğan, Türkiye'nin Somali'ye verdiği desteğin artarak süreceğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Şara görüşmesine YPG detayı damga vurdu! O anlaşmayı hatırlattı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar’ın başkenti Doha’da yapılan İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Olağanüstü Zirvesinde çok sayıda görüşme gerçekleştirdi.

