Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi'ne katılmak için Katar’ın başkenti Doha’ya ulaştı. Erdoğan’ı Uluslararası Hamad Havalimanı’nda Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Şeyh Suud bin Abdurrahman Al Sani, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye’nin Doha Büyükelçisi Mustafa Göksu ve Büyükelçilik görevlileri karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a eşi Emine Erdoğan’ın yanı sıra Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sağlık Politikaları Başkanı Prof. Dr. Halit Yerebakan eşlik etti.

CEVDET YILMAZ VEKALET EDECEK

Öte yandan Resmi Gazete'de yayımlanan 15 Eylül sayılı karara göre Cumhurbaşkanlığına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek. Yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararında şu ifadeler yer aldı:

"15 Eylül 2025 tarihinde Katar Devletine ziyarette bulunacağımdan dönüşüme kadar Cumhurbaşkanlığına; Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 106'ıncı maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecektir"