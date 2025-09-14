Menü Kapat
TGRT Haber
Benim Sayfam
26°
Politika
Avatar
Editor
 | Yusuf Özgür Bülbül

Türkiye-Suriye işbirliği güçleniyor: Yeni anlaşmaların imzaları atıldı!

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın Suriye'ye yaptığı ziyaret, iki ülke arasındaki ilişkilerde yeni bir sayfa açtı. Bakan Yumaklı ve Suriyeli mevkidaşı arasında tarım işbirliği anlaşması imzalandı. İşte detaylar...

Türkiye-Suriye işbirliği güçleniyor: Yeni anlaşmaların imzaları atıldı!
AA
14.09.2025
14.09.2025
'nin başkenti Şam'da resmi temaslarda bulunan ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Suriye Tarım ve Tarım Reformu Bakanı Emced Bedr ile görüşmesinin ardından düzenlenen imza töreninde konuştu. Yumaklı, son dönemde ve Suriye bakanlıkları arasında gerçekleştirilen temaslarda, çerçevesinin daha da belirgin hale geldiğini belirterek, bunların bir eylem planı çerçevesinde somutlaştırılmış olmasından büyük memnuniyet duyduklarını söyledi.

Eylem planının hayata geçirilmesinde, 21 Nisan 2025 tarihinde Türkiye'de düzenlenen "Tarım Diplomasisi Çalıştayı"nda kuruluşuna karar verilen ortak işbirliği komitesinin önemli rol üstleneceğini belirten Bakan Yumaklı, "Bugün imzalayacağımız Tarım İşbirliğimizin Güçlendirilmesine Dair Niyet Beyanı, işbirliğimizi ilerletme konusunda ortak irademizin güçlü bir beyanı olacaktır." dedi.

Yumaklı, Şam’da bulunmaktan ve Suriyeli mevkidaşı ile bir araya gelmekten büyük bir memnuniyet duyduğunu dile getirerek, "Nazik ev sahipliğiniz için teşekkür ederim. 8 Aralık’tan sonra Suriye’de kısa süre içinde yetkin bir hükümetin kurulması ve bu hükümetin süratle icraata yönelmiş olmasından memnuniyet duyuyoruz. Halk Meclisi seçimleri de siyasi sürecin kapsayıcı bir şekilde ilerletilmesinde önemli bir merhale olacaktır. Suriyeli Türkmen kardeşlerimizi de bu vesileyle Meclis’te görmekten ayrıca memnuniyet duyacağız." diye konuştu.

TÜRKİYE'DEN ÖNEMLİ DESTEK

Yumaklı, Suriye'de 13 yılın ardından tarım ve su altyapısındaki tahribatın, göçlerin ve üretim kayıplarının gıda güvenliğini ciddi şekilde zayıflattığını anımsatarak, şunları söyledi:

"DSİ personeli ve makinelerimizle 1,2 milyon kişinin ihtiyacını karşılayacak temiz içme ve kullanma suyu sağladık. İlçe müdürlükleri, mezbahaneler, hayvan pazarları, fide–fidan merkezleri ve arıcılık tesisleri kurduk. Gübre, ilaç, tohum, fide, aşı, yem, kulak küpesi ve tarımsal makineler gönderdik."

Türkiye-Suriye işbirliği güçleniyor: Yeni anlaşmaların imzaları atıldı!

Şam’da uygun görülen laboratuvarın teknik altyapı bakımından revizyonunun yapılacağını belirten Yumaklı, "Yine ekiplerim Halep tohum tescil ve sertifikasyon laboratuvarında incelemeler gerçekleştirmiş olup aynı şekilde bu laboratuvarın da teknik altyapısı bakımından revizyonu yapılacaktır. Ayrıca Sayın meslektaşım Suriye'de sizin göstereceğiniz uygun yerde 50 bin metrekare sera yapmaya hazırız. " ifadelerini kullandı.

Yumaklı, iki ülke arasında tarım alanında gelişen diyaloğun ve işbirliğinin her geçen gün daha sağlam bir zemine oturduğunu görmekten ayrıca memnuniyet duyduğunu vurgulayarak, "Bu süreçte, daha önce gerçekleştirdiğimiz teknik ve üst düzey görüşmeler önemli katkılar sağladı. Türkiye olarak biz, Suriye’de tarım sektörünün yeniden canlandırılmasına büyük önem veriyoruz. Tarımın yalnızca gıda arzı değil, aynı zamanda kırsal kalkınma ve ekonomik istikrar açısından da stratejik bir rol oynadığını düşünüyoruz." şeklinde konuştu.

Türkiye ve Suriye arasındaki işbirliğinin iki ülke çiftçisine, kırsal kesimine ve halkına doğrudan fayda sağlayacağına inandıklarının altını çizen Yumaklı, şöyle konuştu:

"Önümüzdeki dönemde düzenli temaslarımızı sürdürmeyi temenni ediyoruz. Gerek kamu kurumlarımızla gerek özel sektörümüzle Suriye’nin tarım altyapısını yeniden ayağa kaldırmak için birlikte çalışabiliriz. Suriye'nin ihtiyaçları temelinde daha kapsamlı ve uzun vadeli yatırımlar gerektiren projeleri birlikte ele alabiliriz. Nazik ev sahipliğiniz için tekrar teşekkür ediyorum."

Suriye Tarım ve Tarım Reformu Bakanı Emced Bedr de Türkiye ve Suriye arasındaki gümrük çalışmalarının kolaylaştırılması ve özel yatırımların teşvik edilmesinin önemine işaret ederek, "Türkiye ile Suriye arasında özel yatırımlar süreci fiilen başlamış durumdadır." dedi.

Bedir, iki ülke arasında kısa süre içinde bir iyi niyet protokolü imzalanacağını, gelecek dönemde ise her iki tarafın da çıkarlarını gözeten uluslararası bir anlaşmaya geçileceğini kaydetti.

