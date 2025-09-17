Menü Kapat
TGRT Haber
24°
TÜİK açıkladı: Trafikte dengeler değişti! En çok bu marka otomobil satıldı

Ağustos ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 44,1’i otomobil, yüzde 43,9’u motosiklet oldu. Toplam kayıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 16,4 azalırken, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,8 arttı. İşte en çok satılan otomobil markası ve en çok tercih edilen renklerle Türkiye'nin otomobil karnesi...

Ağustos ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 44,1’ini , yüzde 43,9’unu motosiklet, yüzde 8,0’ını , yüzde 1,5’ini , yüzde 1,4’ünü kamyon, yüzde 0,7’sini minibüs, yüzde 0,3’ünü otobüs ve yüzde 0,1’ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

TÜİK açıkladı: Trafikte dengeler değişti! En çok bu marka otomobil satıldı

TRAFİĞE KAYDI YAPILAN TAŞIT SAYISI BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE YÜZDE 16,4 AZALDI

Ağustos ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre otobüste yüzde 18,5, minibüste yüzde 13,4 artarken özel amaçlı taşıtta yüzde 64,2, kamyonette yüzde 38,4, motosiklette yüzde 17,1, kamyonda yüzde 13,8, otomobilde yüzde 10,7 ve traktörde yüzde 4,9 azaldı.

TÜİK açıkladı: Trafikte dengeler değişti! En çok bu marka otomobil satıldı

TRAFİĞE KAYDI YAPILAN TAŞIT SAYISI GEÇEN YILIN AYNI AYINA GÖRE YÜZDE 1,8 ARTTI

Ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı otomobilde yüzde 43,5 artarken traktörde yüzde 47,3, özel amaçlı taşıtta yüzde 32,1, otobüste yüzde 25,2, motosiklette yüzde 18,3, kamyonda yüzde 11,4, kamyonette yüzde 1,9 ve minibüste yüzde 1,3 azaldı.

TÜİK açıkladı: Trafikte dengeler değişti! En çok bu marka otomobil satıldı

TRAFİĞE KAYITLI TOPLAM TAŞIT SAYISI AĞUSTOS AYI SONU İTİBARIYLA 32 MİLYON 828 BİN 821 OLDU

Ağustos ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 51,6’sını otomobil, yüzde 20,9’unu motosiklet, yüzde 14,8’ini kamyonet, yüzde 7,0’ını traktör, yüzde 3,1’ini kamyon, yüzde 1,6’sını minibüs, yüzde 0,7’sini otobüs ve yüzde 0,3’ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

TÜİK açıkladı: Trafikte dengeler değişti! En çok bu marka otomobil satıldı

AĞUSTOS AYINDA 985 BİN 244 ADET TAŞITIN DEVRİ YAPILDI

Ağustos ayında devri yapılan taşıtların yüzde 67,0’ını otomobil, yüzde 14,1’ini kamyonet, yüzde 12,1’ini motosiklet, yüzde 2,7’sini traktör, yüzde 1,8’ini minibüs, yüzde 1,7’sini kamyon, yüzde 0,4’ünü otobüs ve yüzde 0,2’sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

TÜİK açıkladı: Trafikte dengeler değişti! En çok bu marka otomobil satıldı

AĞUSTOS AYINDA 94 BİN 989 ADET OTOMOBİLİN TRAFİĞE KAYDI YAPILDI

Ağustos ayında trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 12,7’si Renault, yüzde 7,4’ü Fiat, yüzde 6,7’si Volkswagen, yüzde 6,5’i Hyundai, yüzde 6,3’ü Toyota, yüzde 5,2’si BYD, yüzde 4,4’ü Citroen, yüzde 4,3’ü Peugeot, yüzde 4,1’i Opel, yüzde 3,5’i Mercedes-Benz, yüzde 3,4’ü Skoda, yüzde 2,7’si Ford, yüzde 2,7’si Dacia, yüzde 2,6’sı Chery, yüzde 2,3’ü BMW, yüzde 2,2’si Audi, yüzde 1,9’u Honda, yüzde 1,9’u Kia, yüzde 1,8’i Nissan, yüzde 1,2’si Volvo ve yüzde 16,1’i diğer markalardan oluştu.

TÜİK açıkladı: Trafikte dengeler değişti! En çok bu marka otomobil satıldı

OCAK-AĞUSTOS DÖNEMİNDE 1 MİLYON 562 BİN 342 ADET TAŞITIN TRAFİĞE KAYDI YAPILDI

Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 10,7 azalarak 1 milyon 562 bin 342 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 72,4 artarak 33 bin 837 adet oldu. Böylece Ocak-Ağustos döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 1 milyon 528 bin 505 adet artış gerçekleşti.

TÜİK açıkladı: Trafikte dengeler değişti! En çok bu marka otomobil satıldı

OCAK-AĞUSTOS DÖNEMİNDE TRAFİĞE KAYDI YAPILAN OTOMOBİLLERİN YÜZDE 45,4’Ü BENZİN YAKITLI

Ocak-Ağustos döneminde trafiğe kaydı yapılan 709 bin 237 adet otomobilin yüzde 45,4’ü benzin, yüzde 26,8’i hibrit, yüzde 17,6’sı elektrikli, yüzde 9,2’si dizel ve yüzde 1,0’ı LPG yakıtlıdır. Ağustos ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 16 milyon 944 bin 312 adet otomobilin ise yüzde 33,1’i dizel, yüzde 30,7’si LPG, yüzde 30,7’si benzin, yüzde 3,4’ü hibrit ve yüzde 1,8’i elektriklidir. Yakıt türü bilinmeyen otomobillerin oranı ise yüzde 0,2’dir.

TÜİK açıkladı: Trafikte dengeler değişti! En çok bu marka otomobil satıldı

OCAK-AĞUSTOS DÖNEMİNDE EN FAZLA 1300 VE ALTI SİLİNDİR HACİMLİ OTOMOBİL KAYDI YAPILDI

Ocak-Ağustos döneminde trafiğe kaydı yapılan 709 bin 237 adet otomobilin yüzde 29,3’ü 1300 ve altı, yüzde 23,6’sı 1401-1500, yüzde 10,8’i 1501-1600, yüzde 10,2’si 1301-1400, yüzde 8,1’i 1601-2000, yüzde 0,5’i 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahiptir.

TÜİK açıkladı: Trafikte dengeler değişti! En çok bu marka otomobil satıldı

OCAK-AĞUSTOS DÖNEMİNDE KAYDI YAPILAN OTOMOBİLLERİN 285 BİN 115’İ GRİ RENKLİDİR

Ocak-Ağustos döneminde trafiğe kaydı yapılan 709 bin 237 adet otomobilin yüzde 40,2’si gri, yüzde 24,4’ü beyaz, yüzde 13,9’u siyah, yüzde 11,6’sı mavi, yüzde 4,4’ü yeşil, yüzde 3,9’u kırmızı, yüzde 0,6’sı sarı, yüzde 0,6’sı kahverengi, yüzde 0,4’ü turuncu ve yüzde 0,1’i diğer renklidir.

