Ücretiniz eksik ödeniyor olabilir! İsa Karakaş tüm çalışanları uyardı

Türkiye'de istihdam maliyetinden kaçan işverenlerin çalışanlarının maaşının bir kısmını elden bir kısmını banka aracılığıyla ödediğini söyleyen Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, tüm çalışanlara kritik uyarıda bulundu.

İşçi maaşlarının, fazla mesailerinin ve diğer ücret ödemelerinin bir kısmının elden ödenmesi işverenlerin hem daha az vergi öderken hem de SGK’dan prim kaçırmasına olanak sağladığını belirten Karakaş, bu şekilde hem devletin hem de çalışanın kaybettiğini vurguladı.

Bu yıl hükme bağlanan kararın; işçinin ücret miktarı, fazla çalışma, ulusal bayram ve genel tatil ile hafta tatili ücreti alacaklarının bulunup bulunmadığına ilişkin olduğunu hatırlatan Karakaş, fazla çalışma yaptığını iddia eden işçinin bunu ispat zorunluluğu olduğunu, işçinin imzasını taşıyan bordro sahteliği ispat edilinceye kadar kesin delil niteliğinde olduğunu belirtti.

BELGELİ İSPAT ZORUNLU

Fazla çalışmanın ispatı konusunda ise iş yeri kayıtları, özellikle iş yerine giriş çıkışı gösteren belgeler, iş yeri iç yazışmaları delil niteliği taşıyor.

Karakaş, bordroyu imzaladıktan sonra bunun yanlış ya da hileli veya zorla imzalatıldığı iddianızı ancak yazılı ve güçlü somut delilerle ispatlayabileceğinizi hatırlattı.

YARGITAY'DAN EMSAL KARAR ÇIKTI

Yargıtay kararına göre, imzalı bordroda belirtilen fazla çalışma saatleri işçiyi ilgilendireceğinden dolayı işçi, bordroda yazandan daha fazla mesai yaptığını ancak yazılı delille ispat ederse kanıtlayabilecek. İspat edilememesi durumunda ise bordroda yer alan süre esas alınacak. Ayrıca bordroda ödenmiş görünen fazla mesai ücretleri, gerçek ücret üzerinden hesaplanan alacaktan kesilecek.