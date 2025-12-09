Atalanta Chelsea maçı nereden izlenir, hangi kanalda, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi maçına dakikalar kaldı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. hafta maçları kapsamında İngiliz devi Chelsea, İtalya ekibi Atalanta ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Şampiyonlar Ligi'nin lig etabını ilk 8'de bitirme hedefi olan iki takım da karşılaşmadan galibiyet ile ayrılmak istiyor.

Kritik karşılaşmaya saatler kala taraftarlar tarafından Atalanta - Chelsea maçı nereden izlenir, hangi kanalda, saat kaçta olduğu araştırılmaya başlandı.

ATALANTA - CHELSEA MAÇI NEREDEN İZLENİR, HANGİ KANALDA?

New Balance Arena'da oynanacak olan Atalanta - Chelsea maçı açıklanan bilgilere göre tabii spor 2 ekranlarından yayınlanacak. Ev sahibi ekip Atalanta bu sezon Devler Ligi'nin ilk 5 haftasında 3 galibiyet ile birer beraberlik ve mağlubiyet aldı. 10 puan toplayan Atalanta 10. sırada yer alıyor. İtalyan ekibi karşılaşmada Chelsea'yi yenerek ilk 8'e girmeyi hedefliyor.

Chelsea UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk 5 haftasında Atalanta ile aynı başarıyı gösterdi. 10 puan toplayan İngiliz devi averaj farkı nedeniyle ligde 7. sırada yer alıyor. Chelsea deplasmanda oynayacağı karşılaşmadan galibiyet ile ayrılarak ilk 8'deki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor.

ATALANTA - CHELSEA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. hafta maçları kapsamında gerçekleştirilecek olan Atalanta - Chelsea maçı bu gece saat 23.00'te başlayacak. UEFA tarafından açıklanan bilgilere göre karşılaşmayı İspanya Futbol Federasyonu'ndan hakem Alejandro Hernandez yönetecek.

ATALANTA - CHELSEA MAÇ KADROSU, MUHTEMEL 11

Atalanta'da mücadele öncesinde sadece Mitchel Bakker ve Kamaldeen Sulemana'nın sakatlığı bulunuyor. İki futbolcunun da karşılaşmada oynaması beklenmiyor.

Chelsea tarafında ise Levi Colwill, Dario Essugo ve Liam Delap sakatlıkları nedeniyle maçta yer almayacak. Raheem Sterling karşılaşmanın maç kadrosuna alınmazken, Mykhaylo Mudryk ise cezalı olduğu için karşılaşmada oynamayacak.

Atalanta - Chelsea maçının muhtemel ilk 11'lerinin ise şöyle olması bekleniyor:

Atalanta: Carnesecchi; Kossounou, Hien, Djimsiti; Bellanova, Ederson, Pasalic, Zalewski; De Ketelaere, Lookman; Scamacca

Chelsea: Sanchez; Gusto, Acheampong, Chalobah, Hato; Caicedo, Santos; Estevao, Fernandez, Neto; Pedro