TRT 1 şifresiz Galatasaray maçı frekansı! Canlı yayın ile Monaco maçı şifresiz izlenebilecek

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde altıncı hafta mücadelesinde Fransa temsilcisi Monaco’ya konuk olacak. Karşılaşma TRT 1 ve Tabii platformu üzerinden canlı yayımlanacak.

TRT 1 ŞİFRESİZ NASIL İZLENİR?

TRT 1, Türkiye’de uydu, dijital platformlar ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebiliyor. Avrupa yayınlarında zaman zaman şifreleme görülebilse de Türkiye sınırları içerisinde TRT 1’i izlemek için herhangi bir abonelik ya da ek bir işlem gerekmiyor. Uydu alıcısından frekansı eklemek, dijital platformlar üzerinden kanalı açmak yeterli olacaktır. TRT İzle ve trtizle.com üzerinden yayın, mobil cihazlar, bilgisayarlar ve akıllı televizyonlar aracılığıyla ücretsiz şekilde takip edilebiliyor.

Uydu üzerinden izlemek isteyenlerin Türksat 42E konumuna yönlendirilmiş bir çanak antene sahip olması gerekiyor. Uydu alıcısı menüsünden manuel kanal arama bölümüne girilerek TRT 1’in güncel frekans değerleri girildiğinde kanal listeye ekleniyor. Ayrıca TKGS destekli cihazlarda otomatik kanal güncelleme özelliği sayesinde frekans değişiklikleri manuel işlem yapılmadan da güncellenebiliyor.

TRT 1 ŞİFRESİZ MAÇ İZLEME FREKANSI

TRT 1’i uydu üzerinden izlemek isteyenler için güncel frekans bilgileri açıklandı. SD yayın için Türksat 4A 11958 V 27500 5/6 veya Türksat 3A 11096 H 30000 5/6 frekansları kullanılabiliyor. TRT 1 HD yayın için ise Türksat 4A 11794 V 30000 3/4 ya da Türksat 3A 11054 V 30000 3/4 frekans bilgilerinin ayarlanması gerekiyor. Bu değerler manuel arama bölümüne girildiğinde TRT 1, alıcının kanal listesine ekleniyor.

Manuel eklemenin yanı sıra uydu alıcısında ağ arama seçeneğinin açık tutulması, aynı paket içerisindeki diğer kanalların da otomatik olarak yüklenmesini sağlıyor. Sinyal kalitesi düşük olan cihazlarda çanak ayarı, kablo bağlantısı ve LNB kontrolleri de yapılması gerekebiliyor. Bu işlemler tamamlandığında TRT 1 HD ve SD yayınları şifresiz şekilde izlenebiliyor.

TRT 1 GALATASARAY MAÇI İZLE

Galatasaray’ın Monaco ile oynayacağı mücadele TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak. Yayını izlemek isteyenler, TRT 1’i hem uydu alıcısından hem de dijital platformlardan açarak karşılaşmayı takip edebiliyor. TRT 1’in resmi internet sitesi trt1.com.tr üzerinden de "Canlı Yayın" bölümüne girilerek karşılaşma anlık olarak izlenebiliyor.

Tabii platformu üzerinden izlemek isteyenler, ücretsiz bir hesap açtıktan sonra "Canlı TV" bölümünden TRT 1’e ulaşabiliyor. Tabii; mobil uygulamalar, akıllı televizyonlar, bilgisayarlar ve tabletler üzerinden kullanılabildiği için yayına farklı cihazlardan erişim sağlanabiliyor.

TRT 1 ŞİFRESİ NASIL AÇILIR, 4 HANELİ ŞİFRESİ NE?

TRT 1, Türkiye’de şifresiz yayın yapan bir kanal olduğundan maçları izlemek için herhangi bir 4 haneli şifre kullanılmıyor. Bazı uydu alıcılarında ebeveyn kontrolü veya kanal kilidi gibi özellikler aktifse, kullanıcıların kendi belirlediği şifreyi girmesi gerekebiliyor. Bu şifre, cihazın fabrika ayarıyla ilgili olduğundan TRT tarafından verilen bir kod bulunmuyor.

Yurt dışında Avrupa maçları sırasında zaman zaman şifreleme yapılsa da Türkiye’deki yayınlarında bu uygulama geçerli değil. TRT 1’i izlemek için yalnızca güncel frekansları uydu alıcısına eklemek yeterli oluyor. Dijital platformlarda veya TRT’nin resmi internet sitesinde ise şifre veya abonelik gerektirmeden yayın açılabiliyor.

TRT 1 CANLI YAYIN İZLE KESİNTİSİZ HD

TRT 1’in canlı yayınları hem TRT İzle hem de Tabii platformu üzerinden kesintisiz ve HD kaliteyle takip edilebiliyor. TRT İzle uygulaması, mobil cihazlara indirildiğinde kullanıcılar internet bağlantısıyla TRT 1’i anında açabiliyor. Benzer şekilde trtizle.com adresinden de yayın yüksek görüntü kalitesiyle izlenebiliyor.

Akıllı televizyonlarda ise "TRT İzle" veya "Tabii" uygulaması mağazadan indirildikten sonra birkaç saniye içinde giriş yapılarak canlı yayına erişim sağlanıyor. Yayınlar üyelik istemeden açıldığı için karşılaşma anında herhangi bir işlem yapılmasına gerek kalmıyor. Bu sayede Galatasaray maçının yayınını televizyon, telefon, tablet veya bilgisayar üzerinden HD olarak izlemek mümkün olacaktır.