Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | TGRT Haber

TRT 1 şifresiz Galatasaray maçı frekansı! Canlı yayın ile Monaco maçı şifresiz izlenebilecek

TRT 1 şifresiz Galatasaray maç frekansı ile Monaco maçını şifresiz canlı seyredebilirsiniz. TRT 1 şifresi, 4 haneli şifre ile araştırılıyor. Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin altıncı haftasında deplasmanda Monaco ile karşı karşıya geliyor. II. Louis Stadı’nda oynanacak kritik mücadele saat 23.00’te başlayacak ve karşılaşmayı Hollanda Futbol Federasyonundan Danny Makkelie yönetecek. Galatasaray maçı TRT 1’in güncel frekans bilgilerini uydu alıcılarına manuel olarak ekleyerek şifresiz şekilde takip edebilecek.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
TRT 1 şifresiz Galatasaray maçı frekansı! Canlı yayın ile Monaco maçı şifresiz izlenebilecek
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
09.12.2025
saat ikonu 21:35
|
GÜNCELLEME:
09.12.2025
saat ikonu 21:37

, ’nde altıncı hafta mücadelesinde Fransa temsilcisi ’ya konuk olacak. Karşılaşma ve Tabii platformu üzerinden canlı yayımlanacak.

TRT 1 şifresiz Galatasaray maçı frekansı! Canlı yayın ile Monaco maçı şifresiz izlenebilecek

TRT 1 ŞİFRESİZ NASIL İZLENİR?

TRT 1, Türkiye’de uydu, dijital platformlar ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebiliyor. Avrupa yayınlarında zaman zaman şifreleme görülebilse de Türkiye sınırları içerisinde TRT 1’i izlemek için herhangi bir abonelik ya da ek bir işlem gerekmiyor. Uydu alıcısından frekansı eklemek, dijital platformlar üzerinden kanalı açmak yeterli olacaktır. TRT İzle ve trtizle.com üzerinden yayın, mobil cihazlar, bilgisayarlar ve akıllı televizyonlar aracılığıyla ücretsiz şekilde takip edilebiliyor.

TRT 1 şifresiz Galatasaray maçı frekansı! Canlı yayın ile Monaco maçı şifresiz izlenebilecek

Uydu üzerinden izlemek isteyenlerin Türksat 42E konumuna yönlendirilmiş bir çanak antene sahip olması gerekiyor. Uydu alıcısı menüsünden manuel kanal arama bölümüne girilerek TRT 1’in güncel frekans değerleri girildiğinde kanal listeye ekleniyor. Ayrıca TKGS destekli cihazlarda otomatik kanal güncelleme özelliği sayesinde frekans değişiklikleri manuel işlem yapılmadan da güncellenebiliyor.

TRT 1 şifresiz Galatasaray maçı frekansı! Canlı yayın ile Monaco maçı şifresiz izlenebilecek

TRT 1 ŞİFRESİZ MAÇ İZLEME FREKANSI

TRT 1’i uydu üzerinden izlemek isteyenler için güncel frekans bilgileri açıklandı. SD yayın için Türksat 4A 11958 V 27500 5/6 veya Türksat 3A 11096 H 30000 5/6 frekansları kullanılabiliyor. TRT 1 HD yayın için ise Türksat 4A 11794 V 30000 3/4 ya da Türksat 3A 11054 V 30000 3/4 frekans bilgilerinin ayarlanması gerekiyor. Bu değerler manuel arama bölümüne girildiğinde TRT 1, alıcının kanal listesine ekleniyor.

TRT 1 şifresiz Galatasaray maçı frekansı! Canlı yayın ile Monaco maçı şifresiz izlenebilecek

Manuel eklemenin yanı sıra uydu alıcısında ağ arama seçeneğinin açık tutulması, aynı paket içerisindeki diğer kanalların da otomatik olarak yüklenmesini sağlıyor. Sinyal kalitesi düşük olan cihazlarda çanak ayarı, kablo bağlantısı ve LNB kontrolleri de yapılması gerekebiliyor. Bu işlemler tamamlandığında TRT 1 HD ve SD yayınları şifresiz şekilde izlenebiliyor.

TRT 1 şifresiz Galatasaray maçı frekansı! Canlı yayın ile Monaco maçı şifresiz izlenebilecek

TRT 1 GALATASARAY MAÇI İZLE

Galatasaray’ın Monaco ile oynayacağı mücadele TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak. Yayını izlemek isteyenler, TRT 1’i hem uydu alıcısından hem de dijital platformlardan açarak karşılaşmayı takip edebiliyor. TRT 1’in resmi internet sitesi trt1.com.tr üzerinden de "" bölümüne girilerek karşılaşma anlık olarak izlenebiliyor.

TRT 1 şifresiz Galatasaray maçı frekansı! Canlı yayın ile Monaco maçı şifresiz izlenebilecek

Tabii platformu üzerinden izlemek isteyenler, ücretsiz bir hesap açtıktan sonra "Canlı TV" bölümünden TRT 1’e ulaşabiliyor. Tabii; mobil uygulamalar, akıllı televizyonlar, bilgisayarlar ve tabletler üzerinden kullanılabildiği için yayına farklı cihazlardan erişim sağlanabiliyor.

TRT 1 şifresiz Galatasaray maçı frekansı! Canlı yayın ile Monaco maçı şifresiz izlenebilecek

TRT 1 ŞİFRESİ NASIL AÇILIR, 4 HANELİ ŞİFRESİ NE?

TRT 1, Türkiye’de şifresiz yayın yapan bir kanal olduğundan maçları izlemek için herhangi bir 4 haneli şifre kullanılmıyor. Bazı uydu alıcılarında ebeveyn kontrolü veya kanal kilidi gibi özellikler aktifse, kullanıcıların kendi belirlediği şifreyi girmesi gerekebiliyor. Bu şifre, cihazın fabrika ayarıyla ilgili olduğundan TRT tarafından verilen bir kod bulunmuyor.

TRT 1 şifresiz Galatasaray maçı frekansı! Canlı yayın ile Monaco maçı şifresiz izlenebilecek

Yurt dışında Avrupa maçları sırasında zaman zaman şifreleme yapılsa da Türkiye’deki yayınlarında bu uygulama geçerli değil. TRT 1’i izlemek için yalnızca güncel frekansları uydu alıcısına eklemek yeterli oluyor. Dijital platformlarda veya TRT’nin resmi internet sitesinde ise şifre veya abonelik gerektirmeden yayın açılabiliyor.

TRT 1 şifresiz Galatasaray maçı frekansı! Canlı yayın ile Monaco maçı şifresiz izlenebilecek

TRT 1 CANLI YAYIN İZLE KESİNTİSİZ HD

TRT 1’in canlı yayınları hem TRT İzle hem de Tabii platformu üzerinden kesintisiz ve HD kaliteyle takip edilebiliyor. TRT İzle uygulaması, mobil cihazlara indirildiğinde kullanıcılar internet bağlantısıyla TRT 1’i anında açabiliyor. Benzer şekilde trtizle.com adresinden de yayın yüksek görüntü kalitesiyle izlenebiliyor.

TRT 1 şifresiz Galatasaray maçı frekansı! Canlı yayın ile Monaco maçı şifresiz izlenebilecek

Akıllı televizyonlarda ise "TRT İzle" veya "Tabii" uygulaması mağazadan indirildikten sonra birkaç saniye içinde giriş yapılarak canlı yayına erişim sağlanıyor. Yayınlar üyelik istemeden açıldığı için karşılaşma anında herhangi bir işlem yapılmasına gerek kalmıyor. Bu sayede Galatasaray maçının yayınını televizyon, telefon, tablet veya bilgisayar üzerinden HD olarak izlemek mümkün olacaktır.

ETİKETLER
#Futbol
#galatasaray
#UEFA Şampiyonlar Ligi
#trt 1
#Monaco
#canlı yayın
#Tabii Spor
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.