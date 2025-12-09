TBMM Komisyonu engelliler için toplandı: 3 bin şikayet yağdı

TBMM Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu, Komisyon Başkanvekili ve Ankara Milletvekili Jülide Sarıeroğlu başkanlığında toplanarak engellilerin sorunlarını ele aldı.

Kamu Denetçisi Fatma Benli Yalçın, Sosyal Güvenlik Kurumu Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürü Ömer Küçükevciloğlu ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Sosyal İstatistikler Daire Başkanı Turgay Altun komisyon üyelerine sunum yaptı.

Yalçın, engellilerin 8 gruptan oluştuğunu, bunlardan biri için yapılan olumlu düzenlemenin bir başkasına uymayabildiğini belirterek, bu nedenle düzenlemelerde hassasiyet gözetilmesi gerektiğini, her engellinin durumuna göre ayrı işlemler yapmak zorunda olduklarını kaydetti.

KURUMA 3 BİN ŞİKAYET YAĞDI

Kuruma yapılan başvurular ile ilgili bilgiler paylaşan Yalçın, "Kurumumuza engelli hakları kapsamında 2025 yılı 25 Kasım ayı itibarıyla 360, 2013 yılından bu yana yaklaşık 3 bin şikayet başvurusu yapılmıştır." dedi.

Yalçın, insan hakları konusunda farkındalık çalışmaları yaptıklarını, 2025 yılı içinde yaklaşık 1 milyon 400 bin kişinin kurumlarının sitesini ziyaret ettiğini belirtti.

Küçükevciloğlu, iş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücü en az yüzde 10 oranında azaldığı tespit edilen sigortalının herhangi bir gün şartı aranmaksızın sürekli iş göremezlik gelirine hak kazandığını, 2025 yılı Kasım ayı itibarıyla 91 bin 404 kişinin sürekli iş göremezlik geliri aldığını aktardı.

Altun da 2000'de yapılan genel nüfus sayımına göre ülkede 1 milyon 234 bin 139 engelli vatandaşın bulunduğunu, bunların yüzde 59'unun erkek, yüzde 41'inin kadın olduğunu belirtti.

TÜİK'in 2011'de yaptığı Nüfus ve Konut Araştırması'na göre Türkiye'de 4,9 milyon engelli bulunduğunu, bunlardan 2,1 milyonun erkek, 2,8 milyonun kadın olduğunu anımsatan Altun, Sağlık Bakanlığının 2024 yılındaki e-Rapor sisteminden ilk kez engellilik raporu alanların yüzde 49,2'sinin kadın, yüzde 50,8'inin ise erkek olduğunu söyledi.

Sağlık Bakanlığı ile çalıştıklarını belirten Altun, Bakanlığın engelli vatandaşların oranlarına ilişkin çalışmalar yaptığını, bunun da kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi.