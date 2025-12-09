Menü Kapat
11°
Aktüel
Avatar
Editor
 Erdem Avsar

Vatandaşlık maaşı ne zaman başlayacak? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarih verdi

TBMM Genel Kurulu'nda, vatandaşlık maaşı olarak da bilinen Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi'ne yönelik konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sistemin başlayacağı zamanı da duyurdu.

Vatandaşlık maaşı ne zaman başlayacak? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarih verdi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
09.12.2025
saat ikonu 17:40
|
GÜNCELLEME:
09.12.2025
saat ikonu 17:40

Cumhurbaşkanı Yardımcısı , Genel Kurulu'nda, 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin tamamı üzerinde milletvekillerinin sorularını ve eleştirilerini cevapladı.

Vatandaşlık maaşı ne zaman başlayacak? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarih verdi

Yılmaz, 'Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi'nin pilot uygulamasının gelecek yıl yürürlüğe gireceğini aktardı.

Bu çerçevede devlet, bir gelir düzeyi belirleyecek ve bu seviyenin altında kalan hanelere düzenli ödeme sağlanacak.

Vatandaşlık maaşı ne zaman başlayacak? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarih verdi

VATANDAŞLIK MAAŞI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz,TBMM Genel Kurulu'nda şu ifadeleri kullandı:

“GETAD diyoruz, Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi. Bu sistemin pilot uygulamasını önümüzdeki yıl başlatacağız birkaç ilimizde. 2027 yılında ise tüm ülkeye yaymayı planlıyoruz. Bu yeni destek modelimiz özü itibarıyla bir eşik gelirin altında kalan aileleri destekleyici bir model olacak ama istihdam piyasalarından caydırıcı nitelikte de olmayacak.”

ETİKETLER
#Cevdet Yılmaz
#tbmm
#Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi
#Getad
#Pilot Uygulama
#Vatandaşlik Maaşi
#Aktüel
