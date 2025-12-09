Vatandaşlık maaşı ne zaman başlayacak? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarih verdi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Genel Kurulu'nda, 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin tamamı üzerinde milletvekillerinin sorularını ve eleştirilerini cevapladı.

Yılmaz, 'Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi'nin pilot uygulamasının gelecek yıl yürürlüğe gireceğini aktardı.

Bu çerçevede devlet, bir gelir düzeyi belirleyecek ve bu seviyenin altında kalan hanelere düzenli ödeme sağlanacak.

VATANDAŞLIK MAAŞI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz,TBMM Genel Kurulu'nda şu ifadeleri kullandı:

“GETAD diyoruz, Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi. Bu sistemin pilot uygulamasını önümüzdeki yıl başlatacağız birkaç ilimizde. 2027 yılında ise tüm ülkeye yaymayı planlıyoruz. Bu yeni destek modelimiz özü itibarıyla bir eşik gelirin altında kalan aileleri destekleyici bir model olacak ama istihdam piyasalarından caydırıcı nitelikte de olmayacak.”