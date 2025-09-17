Menü Kapat
24°
 Bengü Sarıkuş

Merkez Bankası açıkladı: Bazı işlemlerde faiz oranları değişti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), reeskont ve avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranlarını güncelledi. Karara göre; vadesine en çok 3 ay kalan senetlerde uygulanacak reeskont faiz oranı yüzde 41,25, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yüzde 42,25 uygulanacak.

17.09.2025
17.09.2025
saat ikonu 09:05

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (), reeskont ve avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranlarınıda değişikliğe gitti. Resmî Gazete’de yayımlanan karara göre, vadesine en fazla 3 ay kalan senetler için reeskont yıllık yüzde 41,25, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yüzde 42,25 olarak uygulanmasına karar verildi.

Merkez Bankası açıkladı: Bazı işlemlerde faiz oranları değişti

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), reeskont ve avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranlarını güncelledi. Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğe göre; vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde iskonto faiz oranı yıllık yüzde 41,25, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık yüzde 42,25 olarak tespit edildi.

Merkez Bankası açıkladı: Bazı işlemlerde faiz oranları değişti

REESKONT NEDİR?

Reeskont; daha önce iskonto edilmiş, yani bir bedel karşılığı el değiştirmiş kıymetlerin, yeniden bir bedel karşılığı el değiştirmesini ifade ediyor. TCMB, bankacılık kesiminin geçici likidite ihtiyaçlarını karşılamak için bankalar tarafından verilecek ticari senet ve vesikaları reeskonta kabul edebiliyor.

Merkez Bankası açıkladı: Bazı işlemlerde faiz oranları değişti

Türkiye’de reeskont işlemlerindeki tüm koşullar ve kurallar Merkez Bankası tarafından belirleniyor. Bu işlemler için TCMB’nin uyguladığı faize “reeskont faiz oranı” adı veriliyor. Merkez Bankası ayrıca reeskonta kabul ettiği senetler karşılığında avans da verebiliyor. Avans için teminat olarak ticari senet ve belgelerin yanı sıra devlet tahvilleri ve borsada kayıtlı tahviller kabul ediliyor.

