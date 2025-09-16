SSK ve Bağ-Kur emeklisinin maaşı ne kadar olacak? Emekli zammı için 4 senaryo

Merkez Bankası, Orta Vadeli Program ve Piyasa Katılımcıları Anketi verilerine göre emekliye zam için 4 farklı hesap ortaya çıkıyor. SSK Bağkur emekli maaşı enflasyon rakamlarına göre belirlenecek. Emekliye zam sürecinin tamamlanması için 4 verinin daha belli olması gerekiyor.

Temmuz ayında enflasyon rakamları yüzde 2,06 olarak açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ağustos ayı enflasyon verisini açıkladı. Enflasyon, ağustosta aylık bazda yüzde 2,04, yıllık bazda yüzde 32,95 oldu. Memur enflasyon farkı ve SSK Bağkur emekli maaş zamları enflasyon rakamlarına göre şekillenecek.

SSK ve Bağkur emekli maaşları enflasyon rakamlarına göre belirlenecek. Temmuzda enflasyon %2,06, ağustosta ise aylık %2,04, yıllık %32,95 olarak açıklandı. Ocak-Haziran döneminde maaş zammı SSK ve Bağkur emeklileri için %16,67 oldu. 6 aylık enflasyon farkı ile tablo şöyle:

Toplam enflasyon: yüzde 16,67

Oluşan enflasyon farkı: yüzde 10,07

Dönem toplu sözleşmesi: yüzde 5

Toplam kümülatif zam: yüzde 15,58

Merkez Bankası yıl sonu enflasyonunu yüzde 25–29 aralığında öngörüyor. Buna göre:

Alt band (yüzde 25) gerçekleşirse 6 aylık enflasyon yüzde 7,14, en düşük taban aylık 18.008 TL olacak.

Üst band (yüzde 29) gerçekleşirse 6 aylık enflasyon yüzde 10,56, en düşük taban aylık 18.663 TL’ye yükselecek.

OVP’ye göre yıl sonu enflasyonu yüzde 28,5, Piyasa Katılımcıları Anketi’ne göre yüzde 29,86 olacak. Bu durumda zam oranları sırasıyla yüzde 10,14 ve yüzde 11,3 olacak.

Merkez Bankası 14 Ağustos tarihinde gerçekleştirdiği yılın üçüncü enflasyon raporunda yıl sonu için beklediği aralığı açıkladı. Merkez Bankası, 2025 sonunda enflasyonun yüzde 25 ile yüzde 29 aralığında gerçekleşeceği tahmininde bulundu. Merkez Bankası tahminlerinin alt bandı olan yüzde 25 tahmininin gerçekleşmesi halinde 6 aylık enflasyon yüzde 7,14 olacak. Bununla beraber mevcut durumda 16 bin 881 lira olarak uygulanan en düşük taban aylık 18 bin 8/6 liraya çıkacak.

Merkez Bankası'nın üst tahmini olan yüzde 29'luk enflasyon tahminin gerçekleşmesi halinde 6 aylık enflasyonun yüzde 10,56 olması bekleniyor. Bu haliyle en düşük taban aylık 18 bin 663 lira seviyelerine yükselecek.

Öte yandan geçtiğimiz hafta açıklanan Orta Vadeli Program'da 2025 yıl sonu enflasyon tahminleri de belli oldu. Buna göre 2025 yılında enflasyon rakamlarının yüzde 28,5 olması bekleniyor. OVP tahmininin gerçekleşmesi halinde SSK, Bağkur maaş zamlarına yüzde 10,14 zam yapılacak. Eylül ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre yıl sonu enflasyonu yüzde 29,86 şeklinde gerçekleşecek. Enflasyonun bu beklentilere göre gelmesi halinde zam oranı yüzde 11,3 olacak. Böylelikle emekli maaş zamlarına bu oran yansıtılacak.