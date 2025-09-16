Menü Kapat
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Gram altın yeni bir rekora imza attı! Hiç olmadığı kadar yükseldi

Gram altın fiyatları her geçen gün rekor kırmaya devam ediyor. Türkiye saatiyle 12,15 itibarıyla gram altın 4.912 lirayı görerek yeni bir rekora daha imza attı. İşte güncel altın fiyatları...

KAYNAK:
Bengü Sarıkuş
|
GİRİŞ:
16.09.2025
saat ikonu 12:24
|
16.09.2025
16.09.2025
saat ikonu 13:00

Altın piyasası haftanın ikinci gününde de Fed kararına odaklandı. TSİ 12,15 itibarıyla 4.912 TL seviyelerinde işlem görürken, ve beklentileri güvenli liman altın fiyatlarını daha da tetikliyor. Son günlerde yükseliş ivmesini bozmayan her gün tarihi rekor kırmaya devam ediyor.

Gram altın yeni bir rekora imza attı! Hiç olmadığı kadar yükseldi

Uzmanlar jeopolitik risklerin etkisiyle risk iştahı kaçan yatırımcının altın yatırımına yöneleceğini ve altın fiyatlarının daha da yükseleceğini öngörüyor. Birçok finans analisti ons altının 4 bin doların, gram altının ise 5 bin TL’nin üzerine çıkabileceğini değerlendiriyor.

Gram altın yeni bir rekora imza attı! Hiç olmadığı kadar yükseldi

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın TSİ 12,15 itibarıyla 4.912 liradan işlem görüyor.

Gram altın yeni bir rekora imza attı! Hiç olmadığı kadar yükseldi

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın 8,115 liradan işlem görüyor.

ETİKETLER
#altın fiyatları
#gram altın
#enflasyon
#jeopolitik riskler
#Fed Karar
#Ekonomi
