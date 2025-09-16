Gram altın yeni bir rekora imza attı! Hiç olmadığı kadar yükseldi

Altın piyasası haftanın ikinci gününde de Fed kararına odaklandı. Gram altın TSİ 12,15 itibarıyla 4.912 TL seviyelerinde işlem görürken, jeopolitik riskler ve enflasyon beklentileri güvenli liman altın fiyatlarını daha da tetikliyor. Son günlerde yükseliş ivmesini bozmayan altın fiyatları her gün tarihi rekor kırmaya devam ediyor.

Uzmanlar jeopolitik risklerin etkisiyle risk iştahı kaçan yatırımcının altın yatırımına yöneleceğini ve altın fiyatlarının daha da yükseleceğini öngörüyor. Birçok finans analisti ons altının 4 bin doların, gram altının ise 5 bin TL’nin üzerine çıkabileceğini değerlendiriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın TSİ 12,15 itibarıyla 4.912 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın 8,115 liradan işlem görüyor.