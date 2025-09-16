Tüm marketlerde satılıyor: Ani ölüm riski içerdiği için yasaklanacak

Enerji içeceklerinin kısa sürede yüksek miktarda tüketilmesi kalp krizi ve ani ölüm riskini artırıyor. İngiltere 16 yaş altına satışını yasakladı, Türk uzmanlar da aynı adımın Türkiye’de atılması gerektiğini söylüyor.

İngiltere’de enerji içeceklerinin 16 yaş altındaki gençlere satışı yasaklanıyor. Bu karar Türkiye’de de tartışma konusu oldu. Kalp ve damar cerrahisi uzmanı Prof. Dr. Cengiz Köksal, gençlerin kalp sağlığını korumak için benzer bir düzenlemenin Türkiye’de de hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı. Köksal, “Enerji içeceklerinin gençlerde yaygınlaştığını görüyoruz. Ani kalp ölümü riskini azaltmak için bu ürünlerin 16 yaş altına satışı yasaklanmalı” dedi.

10 DAKİKADA KANA KARIŞIYOR VE KALP ATIŞ HIZINI YÜKSELTİYOR

Prof. Dr. Köksal, enerji içeceklerinin yüksek miktarda kafein içerdiğine dikkat çekti. 500 ml’lik bir kutuda 160 mg’a kadar kafein bulunduğunu belirten Köksal, “Kafein kan dolaşımına 10 dakikada karışıyor ve kalp atış hızını yükseltiyor. Alkol ya da uyarıcı ilaçlarla birlikte tüketildiğinde kalp krizi ve ani ölüm riski artıyor” ifadelerini kullandı.

Enerji içeceklerinde sadece kafein değil, taurine, guarana ve ginseng gibi uyarıcı maddeler de bulunduğunu söyleyen Köksal, bu katkıların çarpıntı, ritim bozukluğu ve ani tansiyon yükselmesine yol açabileceğini aktardı. “Bir kutu enerji içeceği kalp hızını 20 kat artırabiliyor” dedi.

DÜŞÜK ENERJİ VE HALSİZLİK VERİYOR

Enerji içeceklerinin kısa vadede dinçlik hissi verse de uzun vadede yorgunluk ve bitkinlik getirdiğini belirten uzmanlar, kafeinin 50 dakika sonra en yüksek etkiye ulaştığını, ardından vücutta ani şeker düşüşü yaşandığını söyledi. Bu durumun düşük enerji ve halsizlik oluşturduğuna dikkat çekildi.

KAYGI VE PANİK ATAK SEBEBİ

Moodist Psikiyatri ve Nöroloji Hastanesi’nden Klinik Psikolog İ. Anıl Usta, gençlerin yoğun ders temposu ve sosyal baskılar nedeniyle enerji içeceklerini çözüm olarak gördüğünü, ancak bunun ruh sağlığı açısından ciddi riskler taşıdığını belirtti. Usta, “Kafein kısa süreli odaklanmayı artırabilir ama çoğu gençte çarpıntı, titreme, kaygı ve panik atak gibi sorunları tetikliyor. Araştırmalar, bu ürünleri sık tüketen gençlerde endişe ve sinirlilik seviyelerinin belirgin şekilde yükseldiğini gösteriyor” dedi.