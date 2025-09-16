Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
24°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Faizsiz ev ve araba almak için büyük fırsat: İşte tasarruf finans sisteminde tüm haklarınız

Emlak Katılım Tasarruf Finansman tarafından başlatılan faizsiz ev sahibi olma projesinden sonra faizsiz ev, iş yeri ve araç edinme sistemiyle ilgili detaylar tüketici tarafından merak ediliyor. Peki tasarruf finans sitemi ne kadar cazip ve bu sistemde haklarınız neler? İşte tüm detayları...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Faizsiz ev ve araba almak için büyük fırsat: İşte tasarruf finans sisteminde tüm haklarınız
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
16.09.2025
saat ikonu 09:54
|
GÜNCELLEME:
16.09.2025
saat ikonu 09:54

Emlak Katılım Tasarruf Finansman'ın 81 ilde faizsiz ev, iş yeri ve satın almayı sağlayacak sisteminin başlaması ile birlikte vatandaşlar faizsiz ev, iş yeri ve araç edinme sistemiyle ilgili haklarını ve projelerin detaylarını merak etmeye başladı. 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu ile Tasarruf Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik vatandaşlar ile şirketler arasındaki sözleşmelerde mağduriyetlerin ortadan kaldırılması için iki tarafa da önemli haklar veriyor. Peki bu haklar neler? Vatandaş girdiği sistemde ne kadar korunuyor? Ödemelerini geciktirirse ya da sistemden çekilmek isterse hangi haklara sahip?

TASARRUF FİNANSMAN SÖZLEŞMESİ NEDİR?

Tasarruf finansman sözleşmesi, belirlenen tutar ve vadeye göre , iş yeri ya da araç almak isteyen tüketiciye faiz kullanmadan finansman hakkı veren sağlayıcı firmaya ise müşterinin birikimlerini yönetme ve organizasyon ücreti alma yetkisi veren sözleşmeye deniyor.

Faizsiz ev ve araba almak için büyük fırsat: İşte tasarruf finans sisteminde tüm haklarınız

HANGİ FİRMALARIN RESMİ YETKİ BELGESİ VAR?

Türkiye'de resmi olarak kabul gören 9 şirket bu alanda faaliyet gösterebiliyor. Bunlar Adil, Albayrak, Birevim, Emin Evim, Emlak Katılım, Fuzul, İmece, Katılımevim ve Sinpaş olarak listeleniyor.

Faizsiz ev ve araba almak için büyük fırsat: İşte tasarruf finans sisteminde tüm haklarınız

ORGANİZASYON ÜCRETİ NE KADAR?

Müşterilerin sistemden yararlanabilmek için sözleşme esnasında istenilen toplam tutarın belirli bir yüzdesi olarak belirlenen organizasyon ücretini ödemesi gerekiyor. Örneğin 5 milyon lira sözleşme tutarlı bir konut çekilişine girebilmek için yaklaşık 500 bin TL organizasyon ücreti ödenmesi gerekiyor. Sistem katılım ücreti olarak alınan bu meblağ alınacak konuta dahil edilmiyor. Başvurulan şirketin oluyor.

Faizsiz ev ve araba almak için büyük fırsat: İşte tasarruf finans sisteminde tüm haklarınız

CAYMA HAKKI VAR MI?

Vatandaşlar herhangi bir gerekçe sunmaksızın hak kaybına uğramadan 14 gün içerisinde cayma hakkını kullanabiliyor.

Faizsiz ev ve araba almak için büyük fırsat: İşte tasarruf finans sisteminde tüm haklarınız

ORGANİZASYON ÜCRETİ NASIL GERİ ALINIR?

Cayma hakkını kullanan müşterilere en geç 14 gün içerisinde organizasyon ücreti dâhil tüm tutarın iade edilmesi gerekiyor. Ancak 14 günü geçiren cayma başvurularında şirket organizasyon ücretinin iadesini yapmazken, ödendiyse konut ya da araç taksit tutarını iade ediyor. İade başvurusunda bulunan kişiler şirket tarafından oyalandıklarını düşündüklerinde cayma dilekçelerini notere onaylatıp, cayma başvuru tarihini kayıt altına alabilir.

Faizsiz ev ve araba almak için büyük fırsat: İşte tasarruf finans sisteminde tüm haklarınız

KALAN TAKSİT ÖDEMELERİ NASIL ALINIR?

Müşterinin sözleşmede fesih hakkını kullanması durumunda tasarrufunun ve varsa tahakkuk etmiş getirisinin iadesi, iade talep tarihinden itibaren azami 6 ay içerisinde müşterinin göstereceği kendi adına açılmış banka hesabına yatırılmak zorundadır.

Faizsiz ev ve araba almak için büyük fırsat: İşte tasarruf finans sisteminde tüm haklarınız

ÇEKİLİŞLER NOTER HUZURUNDA MI YAPILIYOR?

Çekilişlerin gruptaki müşteriler arasında haksızlık oluşturmayacak şekilde yapılması zorunlu olup sektör uygulamalarında çekilişlerin noter huzurunda ya da canlı yayında gerçekleştirilmesi uygulaması sıklıkla kullanılmaktadır. Ancak noter huzurunda yapılma zorunluluğu bulunmamasının mağduriyetlere neden olduğu düşüncesi bulunmaktadır.

Faizsiz ev ve araba almak için büyük fırsat: İşte tasarruf finans sisteminde tüm haklarınız

KURADA ÇIKMA GARANTİSİ VE SÜRESİ MEVCUT MUDUR?

Çekilişli sözleşmelerde müşteriler, çekiliş grubuna girdiği tarihten itibaren 5 ay geçmeden ve 5 tasarruf ödemesi yapmadan finansman ödemesi alamıyor. Aynı grup içerisinde birden fazla kişiye aynı ayda ödeme yapılması şeklinde çekiliş de düzenlenemiyor. Bu sebeple şirketlerle sözleşme imzalayan vatandaşların aylar hatta yıllarca kurada çıkmak için beklemesi gerekebiliyor. Kurada çıkma süresi ve garantisi gibi bir durum bulunmuyor. Ancak şirketler bir vade belirleyerek, en geç o vadede finansman ödemesi sözü verebiliyor.

Faizsiz ev ve araba almak için büyük fırsat: İşte tasarruf finans sisteminde tüm haklarınız

TASARRUF ÖDEMELERİ YAPILMAZSA YA DA GECİKİRSE NE OLUR?

Müşterinin sözleşme kapsamındaki tasarruf ödemelerini yerine getirmemesi durumunda, şirket tasarruf finansman sözleşmesinde yer alan hükümlere göre; müşterinin finansman ödemesini öteleyebilir veya sözleşmeyi sözleşmede belirlenen esaslar çerçevesinde tek taraflı olarak feshedebilir.

Faizsiz ev ve araba almak için büyük fırsat: İşte tasarruf finans sisteminde tüm haklarınız

ÖDENEN PARALARIN BİR GARANTİSİ VAR MI?

Vatandaşların bu şirketlere yaptığı ödemeler Devlet garantisinde bulunuyor. Tüm ödemeler bankalar üzerinden gerçekleştiği için anlık takiplerle koruyucu mekanizmalar devrede tutulurken, şirketin olası bir iflası ya da tasfiyesi durumunda ise devlet tarafından Tasfiye Komisyonu atanarak vatandaşların mağdur olmaları önlenebiliyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Otomobil devinden kötü haber! Üretimi durdurdu
Evlenecekler için hükümetten kritik karar! Artık zorunlu olacak
ETİKETLER
#konut
#araç
#işyeri
#Ev Teknolojisi
#Tasarruf Finansman
#Faizsiz Finansman
#Taşruf
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.