Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Devlet tahvillerine yoğun ilgi: Hazine 26,7 milyar TL borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği iki tahvil ihalesiyle toplam 26 milyar 747,6 milyon lira borçlandı. Yani devlet, hem enflasyona endeksli hem de sabit faizli borçlanarak bütçe için nakit kaynak kullandı.

16.09.2025
16.09.2025
bugün gerçekleştirdiği iki tahvil ihalesiyle 26 milyar 747,6 milyon lira borçlanmaya gitti. Bakanlık, ilk ihalede 5 yıl (1820 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 3,06 reel kupon ödemeli TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin ilk ihracını gerçekleştirdi. İhalede reel basit faiz yüzde 6,11, reel bileşik faiz yüzde 6,21 oldu.

Devlet tahvillerine yoğun ilgi: Hazine 26,7 milyar TL borçlandı

Nominal teklifin 6 milyar 602 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 1 milyar 350 milyon lira, net satış 1 milyar 350,5 milyon lira olarak gerçekleşti. Kamudan gelen 13 milyar liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 3 milyar 596,2 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 2 milyar liralık satış yapıldı.

Devlet tahvillerine yoğun ilgi: Hazine 26,7 milyar TL borçlandı

İkinci ihalede ise 10 yıl (3640 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 15,03 ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin ilk ihracına imza atıldı. İhalede basit faiz yüzde 29,86, bileşik faiz yüzde 32,09 oldu.

Devlet tahvillerine yoğun ilgi: Hazine 26,7 milyar TL borçlandı

Nominal teklifin 30 milyar 517,6 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 6 milyar 358 milyon lira, net satış 6 milyar 397,1 milyon lira olarak gerçekleşti. Kamudan teklifin gelmediği ihalede, piyasa yapıcılarından 15 milyar 669,2 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 4 milyar liralık satış yapıldı. Böylece, Hazine gerçekleştirdiği iki tahvil ihalesinde 26 milyar 747,6 milyon lira borçlandı.

