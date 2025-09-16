Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
24°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Bakan Kurum açıkladı: Yeni sosyal konut projesi geliyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş'ta 45 bin ev ve iş yerini tamamladıklarını, buralarda hayatın başladığını açıkladığı konuşmasında "Deprem bölgesinde hak sahibi olmayan tüm vatandaşlarımız için yeni sosyal konut projesi kapsamında konutlarımızı yapacağız." diyerek yeni projeden bahsetti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
16.09.2025
saat ikonu 15:28
|
GÜNCELLEME:
16.09.2025
saat ikonu 15:30

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" kapsamında AK Parti İl Başkanlığı Teşkilat Buluşması'nda, Kahramanmaraş'ın 6 Şubat depremlerinde çok ağır yaralar aldığını, şehrin diz çökmeyip sabırla, metanetle, vakarla yeniden ayağa kalktığını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Kahramanmaraş ve depremden etkilenen 10 ili yeniden inşa etmek, ayağa kaldırmak için var güçleriyle çalıştıklarını ifade eden Kurum, şöyle konuştu:

Bakan Kurum açıkladı: Yeni sosyal konut projesi geliyor

11 İLİMİZDE 453 BİN HAK SAHİBİ VATANDAŞIMIZA YUVALARINI TESLİM ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ

"Tüm imkan ve kabiliyetimizi, devletimizin tüm gücünü 11 şehrimize depremzede kardeşlerimiz için yeni hikayeleri yazacakları o güçlü şehirler için enerjimizi ve motivasyonumuzu seferber ediyoruz. 11 ilimizde sadece duvarlar örmüyor, bu aziz milletin umudunu hep birlikte yeniden yeşertiyoruz. Hatay'dan Adıyaman'a, Gaziantep'ten Kahramanmaraş'a kadar hangi mahalleye girsek, hangi sokağa adım atsak orada umudun yeniden filizlendiğini görüyoruz, şahitlik ediyoruz. 6 Eylül'de Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle 304 bininci konutumuzun anahtarlarını hak sahibi vatandaşlarımıza teslim etmenin mutluluğunu, gururunu orada depremzede kardeşlerimizle birlikte yaşadık. Böylece bölgesindeki konutlarımızın yüzde 70'ini tamamlamış olduk. Bu da her 3 hak sahibi depremzede kardeşimizden 2'sini konutuna, yuvasına kavuştuğunu gösteriyor. Hep söylediğimiz gibi şu anda dünyada 2 yılda 300 bin konutu yapıp bitirecek, alnının akıyla teslim edecek Türkiye'den başka bir ülke yoktur. Şu anda saatte 23, günde 550 üretecek tecrübeye, birikime ve azme sahip Türkiye'den başka bir ülke yoktur. Allah'ın izniyle 6 Şubat sabahı söz verdiğimiz gibi 11 ilimizde evine girmeyen, yuvasına kavuşmayan hiçbir kardeşimizi bırakmamak üzere gece gündüz çalışmaya ve 11 ilimizde 453 bin hak sahibi vatandaşımıza yuvalarını teslim etmeye gayret etmeye çalışacağız."

Kahramanmaraş'ta 45 bin ev ve iş yerini tamamladıklarını, buralarda hayatın başladığını ifade eden Kurum, 29 bin konutun ve iş yerinin yapımının olanca hızıyla devam ettiğini aktardı.

Bakan Kurum açıkladı: Yeni sosyal konut projesi geliyor

Söz verdikleri gibi bu yılın sonuna kadar Kahramanmaraş'ta 74 bin yuva ve iş yerini teslim etmiş olacaklarını ifade eden Kurum, şöyle devam etti: "Diğer 10 ilimizde olduğu gibi Kahramanmaraş'ımızın dört bir yanına emeğimizi, sevgimizi katıyoruz. Şehirlerimizin ekonomisini, ticaretini güçlendiriyor, tarihini ve kültürünü de yeniden ihya ediyoruz. Kahramanmaraş'ta Kapalı Çarşı'yı, Demirciler Çarşısı'nı aslına uygun bir şekilde inşa ediyoruz. Malatya'da Şire Pazarı'nı, Kuyumcular Çarşısı'nı, Yüzüncü Yıl Çarşı'sını yeniden ayağa kaldırdık.

5 MİLYON DAR GELİRLİ VATANDAŞ EV SAHİBİ OLACAK

Hatay'da Uzun Çarşı'yı, Habibi Neccar Camisi'ni, Kemalpaşa ve tarihte ilk aydınlatılmış Kurtuluş caddelerini yeniden tarihi kimliğine kavuşturuyoruz. Adıyaman'da tarihi kent merkezini, Şanlıurfa'da, Osmaniye'de, Elazığ'da kültürel mirasımızı milletimize söz verdiğimiz gibi yeniden canlandırıyoruz. İnanıyoruz ki attığımız her adım, daha dirençli ve güçlü bir Kahramanmaraş için bizi geleceğe taşıyacak. Bir yandan depremle sarsılan 11 şehrimizi yeniden ayağa kaldırırken diğer yandan 81 ilimizde yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Bir taraftan deprem bölgelerimizdeki konutlarımızı inşa ederken diğer taraftan yangınla, depremle afetle vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için mücadelemizi sürdürüyoruz. Geçtiğimiz günlerde İzmir'de yangından zarar gören konutlarımızın temellerini attık. Yine Bilecik'te, Karabük'te temellerimizi atacağız. İnşallah perşembe günü de Balıkesir'de yaşanan deprem sebebiyle söz verdiğimiz gibi konutlarımızın temellerini atacağız. Her ailemizin huzurla yaşayacağı yuvaları kazandırmak için projelerimize hız kesmeden devam ediyoruz. Bugüne kadar 1 milyon 704 bin sosyal konut inşa ederek yaklaşık 5 milyon dar gelirli vatandaşımızı ev sahibi yapmak için bu mücadelemizi ortaya koyduk."

Bakan Kurum açıkladı: Yeni sosyal konut projesi geliyor

81 İLDE YENİ SOSYAL KONUT KAMPANYASI BAŞLAYACAK

Şu anda Türkiye'nin dört bir yanında 280 bin yeni konutun yapımına devam ettiklerini dile getiren Bakan Kurum, gelecek ay Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 81 ilde hayata geçecek yeni sosyal konut kampanyasının detaylarını paylaşacağını söyledi.

Bakan Kurum açıkladı: Yeni sosyal konut projesi geliyor

Bakan Kurum, şunları kaydetti: "Deprem bölgesinde hak sahibi olmayan tüm vatandaşlarımız için yeni sosyal konut projesi kapsamında konutlarımızı yapacağız. Evi olmayan burada dar gelirli emekli vatandaşlarımız, gençlerimiz, şehit ve gazi yakınları için ve burada yaşayan tüm vatandaşlarımız için sosyal konut kampanyamızı başlatacağız. Deprem bölgesine ekstra bir kontenjan ayıracağız ve bilhassa evi yıkılan vatandaşlarımızın ev sahibi olabilmesi için bu sosyal konut projesini yapıyor olacağız. Önümüzdeki günlerde de detaylarını tüm Türkiye ile Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle birlikte paylaşıyor olacağız. Bu projeyle özellikle gençlerimize ve en az 3 çocuk sahibi ailelerimize çok önemli avantajlar sunacağız."

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Gram altın yeni bir rekora imza attı! Hiç olmadığı kadar yükseldi
Kıdem tazminatı kalkacak mı? İsa Karakaş TES ile ilgili kritik uyarıda bulundu
ETİKETLER
#deprem
#konut
#inşaat
#afet
#sosyal konut
#Yeniden Yapılanma
#Türkiye Yüzyılı Buluşmaları
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.