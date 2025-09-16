Sağlık sigortasında her şey değişiyor: Prim yükselişine son veriliyor

8 milyon kişiyi ilgilendiren sağlık sigortası düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Bu düzenleme sayesinde sigortalılar ilerleyen yaşlarda yüksek prim artışlarından korunacak. Ömür boyu yenileme hakkı, 3 yılda kazanılacak; ancak bu hakkın 60 yaşına kadar elde edilmesi şartı aranacak. Hasar/prim oranı maliyetini 3 yıl boyunca yüzde 80’i aşmayan sigortalılar, hem ömür boyu yenileme hem de düşük prim avantajından yararlanacak.

MALİYETİN YÜZDE 80'İNİ AŞMAMASI GEREKİYOR

Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı Davut Menteş'in verdiği bilgilere göre yeni düzenleme ile ömür boyu yenileme hakkının şimdi olduğu gibi 3 yılda elde edileceği yönünde. Ancak 3 yıl boyunca ödediğiniz primin sigorta şirketlerinin hastane masraflarının (maliyetinin veya hasar ödemesinin) yüzde 80'ini aşmaması gerekiyor. Bir önemli nokta da yenileme hakkının 60 yaşına kadar elde etmeniz gerektiği. Yani en geç 57 yaşında özel sağlık sigortasını yaptırıp devam etmeniz gerekiyor.

ÖMÜR BOYU YENİLEME HAKKI

Şu anda bir şirketten elde ettiğiniz ömür boyu yenileme diğer şirketlere geçtiğinizde artık hak olmaktan çıkıyor. İşte bu durum da yeni düzenleme ile değişiyor. Yenileme hakkı e-devlette takip edilecek. Tek şirket değil poliçenin yenilemesi şartıyla tüm şirketlerde ömür boyu yenileme geçerli olacak. Şirket değiştirdiğinizde hakkınız sizinle birlikte gelecek. Herhangi bir şirket yenileme hakkını elde eden kişiyi geri çeviremeyecek.

TÖRPÜLENMİŞ SAĞLIK SİGORTASI PRİMİ

En önemli noktalardan biri de prim artışlarına gelecek düzenleme. Kişinin ödediği prim ile sigorta şirketine maliyeti yani hasar tutarı prim artışının yüksek mi düşük mu olacağı konusunda belirleyici olacak. Kesin değil ancak hasar/prim oranının yüzde 80'in üstüne çıkmaması halinde hem ömür boyu yenileme hem törpülenmiş sağlık sigortası primi haklarından yararlanılacağı tahmin ediliyor.

Bir önemli değişiklik de ömür boyu yenileme hakkını elde edenlerin sonrasında gelişecek hastalıklar olsa da o hastalıkları devre dışı bırakmadan sigorta hakkına kavuşacak olması. Sonrasında poliçe yenilendikçe o hastalıkları da içerecek şekilde sigortalılık devam edecek.

FAHİŞ FİYAT ARTIŞLARI MÜMKÜN OLMAYACAK

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı Davut Menteş, sağlık branşında sağlıklı bir rekabet olmadığını ve oligopolistik fiyatlamaların bulunduğu kaydetti. Menteş, şunları kaydetti: “Gündeminizde bu konuya ilişkin bir yönetmelik var. Genelgeyi Resmi Gazete’de yayınlanması için gönderdik. Bu konuda süreçler tamamlandı. Şirketler ömür boyu yenileme garantisini gerçekten uygulamak zorunda kalacaklar ve buradaki fahiş fiyat artışları mümkün olmayacak. Sigortalanın yaşı ilerlese dahi fiyatlama normal artışlarla korunacak ve ilave yeni hastalıklarına rağmen bu güvenceye sahip olunacak. Bu uygulamayla erken yaşta sağlık sigortası yapılmasını özendirecek. Sigortalı 3 yıllık sürede bu statüye eriştiğinde bu ona bir hak olarak verilecek. Sigortanın hangi sigorta şirketinden yapıldığının önemi yok, e-devlet bilgilerine işlenecek.”