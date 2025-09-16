Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
24°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Sağlık sigortasında her şey değişiyor: Prim yükselişine son veriliyor

Sağlık sigortası konusunda tartışmalar devam ederken ömür boyu yenileme konusunda düzenlemenin kısa süre içerisinde Resmi Gazete'de yayımlanması planlanıyor. Yeni düzenleme ile sigortalıların yaşları ilerledikçe sigorta şirketleri tarafından yapılan yüksek oranlı artışların önüne geçilecek. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı Davut Menteş, sağlık branşında sağlıklı bir rekabet olmadığını ve oligopolistik fiyatlamaların bulunduğu belirtti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Habertürk
|
GİRİŞ:
16.09.2025
saat ikonu 12:53
|
GÜNCELLEME:
16.09.2025
saat ikonu 12:53

8 milyon kişiyi ilgilendiren düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Bu düzenleme sayesinde sigortalılar ilerleyen yaşlarda yüksek prim artışlarından korunacak. Ömür boyu yenileme hakkı, 3 yılda kazanılacak; ancak bu hakkın 60 yaşına kadar elde edilmesi şartı aranacak. Hasar/prim oranı maliyetini 3 yıl boyunca yüzde 80’i aşmayan sigortalılar, hem ömür boyu yenileme hem de düşük prim avantajından yararlanacak.

Sağlık sigortasında her şey değişiyor: Prim yükselişine son veriliyor

MALİYETİN YÜZDE 80'İNİ AŞMAMASI GEREKİYOR

Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı Davut Menteş'in verdiği bilgilere göre yeni düzenleme ile ömür boyu yenileme hakkının şimdi olduğu gibi 3 yılda elde edileceği yönünde. Ancak 3 yıl boyunca ödediğiniz primin sigorta şirketlerinin hastane masraflarının (maliyetinin veya hasar ödemesinin) yüzde 80'ini aşmaması gerekiyor. Bir önemli nokta da yenileme hakkının 60 yaşına kadar elde etmeniz gerektiği. Yani en geç 57 yaşında özel sağlık sigortasını yaptırıp devam etmeniz gerekiyor.

Sağlık sigortasında her şey değişiyor: Prim yükselişine son veriliyor

ÖMÜR BOYU YENİLEME HAKKI

Şu anda bir şirketten elde ettiğiniz ömür boyu yenileme diğer şirketlere geçtiğinizde artık hak olmaktan çıkıyor. İşte bu durum da yeni düzenleme ile değişiyor. Yenileme hakkı e-devlette takip edilecek. Tek şirket değil poliçenin yenilemesi şartıyla tüm şirketlerde ömür boyu yenileme geçerli olacak. Şirket değiştirdiğinizde hakkınız sizinle birlikte gelecek. Herhangi bir şirket yenileme hakkını elde eden kişiyi geri çeviremeyecek.

Sağlık sigortasında her şey değişiyor: Prim yükselişine son veriliyor

TÖRPÜLENMİŞ SAĞLIK SİGORTASI PRİMİ

En önemli noktalardan biri de prim artışlarına gelecek düzenleme. Kişinin ödediği prim ile sigorta şirketine maliyeti yani hasar tutarı prim artışının yüksek mi düşük mu olacağı konusunda belirleyici olacak. Kesin değil ancak hasar/prim oranının yüzde 80'in üstüne çıkmaması halinde hem ömür boyu yenileme hem törpülenmiş sağlık sigortası primi haklarından yararlanılacağı tahmin ediliyor.

Sağlık sigortasında her şey değişiyor: Prim yükselişine son veriliyor

Bir önemli değişiklik de ömür boyu yenileme hakkını elde edenlerin sonrasında gelişecek hastalıklar olsa da o hastalıkları devre dışı bırakmadan sigorta hakkına kavuşacak olması. Sonrasında poliçe yenilendikçe o hastalıkları da içerecek şekilde sigortalılık devam edecek.

Sağlık sigortasında her şey değişiyor: Prim yükselişine son veriliyor

FAHİŞ FİYAT ARTIŞLARI MÜMKÜN OLMAYACAK

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı Davut Menteş, sağlık branşında sağlıklı bir rekabet olmadığını ve oligopolistik fiyatlamaların bulunduğu kaydetti. Menteş, şunları kaydetti: “Gündeminizde bu konuya ilişkin bir yönetmelik var. Genelgeyi Resmi Gazete’de yayınlanması için gönderdik. Bu konuda süreçler tamamlandı. Şirketler ömür boyu yenileme garantisini gerçekten uygulamak zorunda kalacaklar ve buradaki fahiş fiyat artışları mümkün olmayacak. Sigortalanın yaşı ilerlese dahi fiyatlama normal artışlarla korunacak ve ilave yeni hastalıklarına rağmen bu güvenceye sahip olunacak. Bu uygulamayla erken yaşta sağlık sigortası yapılmasını özendirecek. Sigortalı 3 yıllık sürede bu statüye eriştiğinde bu ona bir hak olarak verilecek. Sigortanın hangi sigorta şirketinden yapıldığının önemi yok, bilgilerine işlenecek.”

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kıdem tazminatı kalkacak mı? İsa Karakaş TES ile ilgili kritik uyarıda bulundu
Gram altın yeni bir rekora imza attı! Hiç olmadığı kadar yükseldi
ETİKETLER
#e-devlet
#sağlık sigortası
#Ömür Boyu Yenileme
#Prim Artışı
#Hasar Oranı
#Sağlık Sigortası Düzenlemeleri
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.