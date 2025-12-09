Menü Kapat
11°
Dünya
Irak'ta sel faciası! 2 kişi öldü 1 kişi sel sularına kapıldı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY)'ne bağlı Süleymaniye kentini etkisi altına alan şiddetli yağışlar, büyük bir sel felaketine yol açtı. Çemçemal ilçesinde meydana gelen olayda ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kurtarma çalışmaları sırasında bir kişinin sel sularına kapıldığı bildirildi.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
09.12.2025
saat ikonu 21:38
|
GÜNCELLEME:
09.12.2025
saat ikonu 21:38

Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı kentinde etkili olan şiddetli yağışlar sele neden oldu. Süleymaniye’de birçok ev ve araç zarar gördü. IKBY Sivil Savunma Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Süleymaniye’nin Çemçemal ilçesinde meydana gelen selde 2 kişinin hayatını kaybettiği ve 4 kişinin de yaralandığı belirtildi. Açıklamada, felaketinin bölgede ciddi maddi hasara yol açtığı ifade edildi. Hayatını kaybedenlerden birinin üzerine duvar devrilmesi, diğerini ise boğulma sonucu öldüğü kaydedildi.

SEL SULARINA KAPILANLAR OLDU

Selde mahsur kalan bir kişi kurtarma çalışmaları sırasında sel sularına kapıldı. Mahsur kaldığı yerden ip yardımıyla kurtarılmaya çalışılanlardan biri suyun şiddeti ile dengesini kaybederek düştü ve sel sularına kapıldı. Suya kapılan kişinin akıbeti bilinmiyor.

