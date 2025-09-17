Sinem Kobal'dan eşi Kenan İmirzalıoğlu'nun yeni dizisi Abi hakkında konuştu! Yaş farkı gündem oldu

Ezel, Karadayı, Acı Hayat, Deli Yürek gibi dizilerde rol alan Kenan İmirzalıoğlu, uzun bir aranın ardından Abi dizisiyle ekranlara geri dönmeye hazırlanıyor.

SİNEM KOBAL, KENEN İMİRZALIOĞLU'NUN YENİ DİZİSİ HAKKINDA KONUŞTU

Heyecanla bekliyorum diziyi izlemek için ben de. Ama projelerini ilk onlardan dinlemek daha doğru olur. Ben de herkes gibi heyecanla bekliyorum. Eminim çok güzel bir hikaye bizi bekliyor. O yüzden çok bir şey söylemek istemem" dedi.

KENAN İMİRZALIOĞLU İLE AFRA SARAÇOĞLU'NUN ARASINDAKİ YAŞ FARKINA ELEŞTİRİ YAĞDI

Kenan İmirzalıoğlu'nun Abi dizisindeki partneri 27 yaşındaki Afra Saraçoğlu oldu. 51 yaşındaki Kenan İmirzalıoğlu'nun 27 yaşındaki Afra Saraçoğlu ile partner olmasına ise eleştiri yağdı.

ABİ DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Abi, hayattaki en zor sınavı ailesine karşı olan bir adamın hikayesini konu ediyor. Yıllar öncesinde ailesine rest çekmiş bir adam, yıllar sonra bu kez başarılı bir doktor olarak aynı sınava tabi tutulur. Adam, ailesi ve vicdanı arasında seçim yapmak zorundadır.