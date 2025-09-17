Menü Kapat
TGRT Haber
Magazin
Avatar
Editor
 Dilek Ulusan

Sinem Kobal'dan eşi Kenan İmirzalıoğlu'nun yeni dizisi Abi hakkında konuştu! Yaş farkı gündem oldu

Sinem Kobal, eşi Kenan İmirzalıoğlu'nun kendisinden 27 yaş küçük Afra Saraçoğlu ile partner olduğu yeni dizisi hakkında konuştu. Konuşmaktan çekinen Sinem Kobal, çok heyecanlı olduğunu söylemekle yetindi.

Sinem Kobal'dan eşi Kenan İmirzalıoğlu'nun yeni dizisi Abi hakkında konuştu! Yaş farkı gündem oldu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
17.09.2025
saat ikonu 11:06
|
GÜNCELLEME:
17.09.2025
saat ikonu 11:06

Ezel, Karadayı, Acı Hayat, Deli Yürek gibi dizilerde rol alan , uzun bir aranın ardından Abi dizisiyle ekranlara geri dönmeye hazırlanıyor.

SİNEM KOBAL, KENEN İMİRZALIOĞLU'NUN YENİ DİZİSİ HAKKINDA KONUŞTU

Heyecanla bekliyorum diziyi izlemek için ben de. Ama projelerini ilk onlardan dinlemek daha doğru olur. Ben de herkes gibi heyecanla bekliyorum. Eminim çok güzel bir hikaye bizi bekliyor. O yüzden çok bir şey söylemek istemem" dedi.

Sinem Kobal'dan eşi Kenan İmirzalıoğlu'nun yeni dizisi Abi hakkında konuştu! Yaş farkı gündem oldu

KENAN İMİRZALIOĞLU İLE AFRA SARAÇOĞLU'NUN ARASINDAKİ YAŞ FARKINA ELEŞTİRİ YAĞDI

Kenan İmirzalıoğlu'nun Abi dizisindeki partneri 27 yaşındaki oldu. 51 yaşındaki Kenan İmirzalıoğlu'nun 27 yaşındaki Afra Saraçoğlu ile partner olmasına ise eleştiri yağdı.

Sinem Kobal'dan eşi Kenan İmirzalıoğlu'nun yeni dizisi Abi hakkında konuştu! Yaş farkı gündem oldu

ABİ DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Abi, hayattaki en zor sınavı ailesine karşı olan bir adamın hikayesini konu ediyor. Yıllar öncesinde ailesine rest çekmiş bir adam, yıllar sonra bu kez başarılı bir doktor olarak aynı sınava tabi tutulur. Adam, ailesi ve vicdanı arasında seçim yapmak zorundadır.

Sinem Kobal'dan eşi Kenan İmirzalıoğlu'nun yeni dizisi Abi hakkında konuştu! Yaş farkı gündem oldu
