Yere yatırdıkları adamın kafasını taşla ezmeye çalıştılar! Karısı onu son anda kurtardı

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesine bağlı Çiçekalan kırsal Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Müslüm Y. ile amca çocukları arasında sondajla açılan su kuyusu yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine evinin önüne gelen amca çocukları, Müslüm Y.’ye saldırdı. Kafasına taş darbesi alan Müslüm Y. bayılarak yere yığıldı.

KAFASINI TAŞLA VURARAK EZDİ

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde şahısların, yerde hareketsiz kalan Müslüm Y.’yi darbetmeye devam ettikleri, defalarca kafasına taşla vurarak ezmeye çalıştıkları görüldü. Olayı fark eden eşi de saldırganlara taş atarak karşılık verdi. Kocasını kurtarmaya çalışan kadın da darbedilerek yaralandı.

KEMİKLERİ KIRILMIŞ...

Çevredekilerin müdahalesiyle baygın halde yerde yatan Müslüm Y. saldırganların elinden alındı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Müslüm Y.’nin yüz kemiklerinin kırıldığı ve gözünde görme kaybı oluştuğu, eşinin ise durumunun iyi olduğu öğrenildi. Mahalleye gelen jandarma ekipleri, kavgaya karışanları tespit etmek için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.