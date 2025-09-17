Menü Kapat
TGRT Haber
Hava Durumu
Yaşam
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Yere yatırdıkları adamın kafasını taşla ezmeye çalıştılar! Karısı onu son anda kurtardı

Şanlıurfa'da akrabalar arasında su kuyusu yüzünden başlayan kavga faciayla sonuçlanıyordu. Kavga sırasında bayılan bir şahsın kafası taşla ezilmek istendi. Kocasının yerde feci şekilde darbedildiğini gören eşi, onu taş atarak kurtardı. İşte kan donduran olayın detayları...

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
17.09.2025
saat ikonu 11:20
|
GÜNCELLEME:
17.09.2025
saat ikonu 11:20

’nın ilçesine bağlı Çiçekalan kırsal Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Müslüm Y. ile amca çocukları arasında sondajla açılan su kuyusu yüzünden tartışma çıktı.

Yere yatırdıkları adamın kafasını taşla ezmeye çalıştılar! Karısı onu son anda kurtardı

Tartışmanın büyümesi üzerine evinin önüne gelen amca çocukları, Müslüm Y.’ye saldırdı. Kafasına taş darbesi alan Müslüm Y. bayılarak yere yığıldı.

Yere yatırdıkları adamın kafasını taşla ezmeye çalıştılar! Karısı onu son anda kurtardı

KAFASINI TAŞLA VURARAK EZDİ

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde şahısların, yerde hareketsiz kalan Müslüm Y.’yi darbetmeye devam ettikleri, defalarca kafasına taşla vurarak ezmeye çalıştıkları görüldü. Olayı fark eden eşi de saldırganlara taş atarak karşılık verdi. Kocasını kurtarmaya çalışan kadın da darbedilerek yaralandı.

Yere yatırdıkları adamın kafasını taşla ezmeye çalıştılar! Karısı onu son anda kurtardı

KEMİKLERİ KIRILMIŞ...

Çevredekilerin müdahalesiyle baygın halde yerde yatan Müslüm Y. saldırganların elinden alındı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Müslüm Y.’nin yüz kemiklerinin kırıldığı ve gözünde görme kaybı oluştuğu, eşinin ise durumunun iyi olduğu öğrenildi. Mahalleye gelen jandarma ekipleri, kavgaya karışanları tespit etmek için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

